Подмосковные аграрии посеяли свыше 99 тысяч гектаров озимых культур

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Озимые культуры высевают в конце лета до наступления холодов, чтобы они успели прорасти и укрепиться, перезимовать под снежным покровом и начать вегетацию весной. Это позволяет им созреть раньше яровых культур. Региональные фермеры засеяли озимыми культурами около 99,4 тыс. га под урожай 2025 года, что составляет 86 % от запланированного объёма, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Дайана Хусинова