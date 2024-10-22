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Урожай кукурузы на зерно в Подмосковье превысил 7,5 тыс. тонн

22 октября 2024, 16:49
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Подмосковные аграрии уже убрали кукурузу на зерно с площади 800 га. Валовый сбор на сегодня составил 7,7 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сбор кукурузы на зерно в регионе стартует в конце сентября и продолжается до первых заморозков. Уборку проводят специальными комбайнами в период её спелости.
«Это делают двумя способами – срезкой початков или обмолачиванием зерна. Всего существует три стадии зрелости кукурузы: молочная, когда зерно сочное и белое; восковая, когда оно затвердело, но ещё сырое; а также биологическая, когда зерно становится жёлто-оранжевым и очень твёрдым», – пояснили в ведомстве.


Там добавили, что сбор кукурузы на зерно, как и на корм скоту и птице, проводят на стадии биологической зрелости.

По данным подмосковного Минсельхозпрода, в этом году средняя урожайность этого вида культуры превышает 95 центнеров на гектар.

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#экономика
Кремль: более 96% расчетов между Россией и Ираном проходят в нацвалютах
22 октября 2024, 02:54

Фото: istock/Elena Chelysheva

Более 96% взаимных расчетов между Россией и Ираном осуществляются в национальных валютах, а объем двусторонней торговли в 2024 году вырос на 12,4%.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля накануне встречи лидеров двух стран на саммите БРИКС в Казани.

«Руководство обеих стран уделяет приоритетное внимание развитию торгово-экономических связей. Объем взаимной торговли в 2023 году составил более 4 млрд долларов, несмотря на некоторое снижение. В 2024 году фиксируется рост на 12,4% за период с января по август. Доля национальных валют в расчетах между странами превышает 96%», — говорится в заявлении, передает ТАСС.
Россия и Иран также активно сотрудничают в сферах транспорта и энергетики. Продолжается эксплуатация первого энергоблока АЭС «Бушер» и строительство новых энергоблоков. Развивается международный транспортный коридор «Север — Юг», а также подписано соглашение о предоставлении российского экспортного кредита для строительства железной дороги Решт — Астара в Иране.

Саммит БРИКС, который стартует 22 октября в Казани, соберет лидеров стран СНГ, Африки, Азии, Ближнего Востока и Южной Америки. Президент России Владимир Путин ранее заявлял о желании не менее 30 стран присоединиться к БРИКС, однако помощник президента Юрий Ушаков отметил, что организация не сможет одновременно принять столь большое количество новых членов без риска снижения своей эффективности.

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РБК: у части карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности в РФ
22 октября 2024, 01:48

Фото: alice-photo

К концу 2024 года у некоторых российских банков истекут сертификаты безопасности чипов на картах Visa и Mastercard, что может привести к проблемам с их использованием.
Как сообщает РБК со ссылкой на источники на платежном рынке, банки будут самостоятельно решать, продолжать ли принимать такие карты к оплате.

«Хотя массовые операции не пострадают, возможны трудности с отложенными транзакциями, например, при оплате проезда в транспорте или в случаях, когда POS-терминал работает офлайн», — пояснил один из собеседников.
Доля таких транзакций небольшая, однако проблема может затронуть их пользователей. После ухода Visa и Mastercard из России в 2022 году, ответственность за продление сертификатов безопасности полностью легла на российские банки. Сбои могут возникнуть в системах, где используется отложенная оплата, и своевременное решение проблемы становится критически важным для обеспечения бесперебойной работы карт.

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«Сбер» поднимет ставки по ипотеке
22 октября 2024, 00:51

Фото: istock/gopixa

Сбербанк с 22 октября увеличит ставки по рыночным программам ипотеки до 25%, сообщил представитель банка.
Новые условия затронут как строящееся, так и готовое жилье, при этом минимальные ставки составят 24,9% и 24,6% соответственно.

«С 22 октября ставки по кредитам на строящееся жилье будут 24,9%, на готовое — 24,6%. Базовые ставки (без скидок) поднимутся до 27,2% и 27,5% соответственно», — пояснили в пресс-службе банка.

Кроме того, банк возобновит выдачу семейной ипотеки с новыми требованиями к первоначальному взносу. По ранее одобренным заявкам кредиты будут выдаваться на прежних условиях до 1 ноября. Сбербанк начал поэтапное повышение ставок по ипотечным программам с 2 октября.

Ранее сообщалось, что платёжная система БРИКС может нанести серьёзный удар по финансовому главенству США. Отмечается, что в ходе саммита БРИКС в Казани Путин будет стремиться придать вес объединению. Для этого он выступит с предложением, которое уже давно обсуждается.

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Предприниматели Подмосковья получили 220 субсидий на маркетплейсы и франшизы
21 октября 2024, 17:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковным предпринимателям в 2024 году предоставили более 220 субсидий по региональным программам поддержки «Маркетплейсы» и «Франшизы».
Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Благодаря нашим программам поддержки предприниматели получили субсидии на развитие своего дела. Субсидии по программе «Маркетплейсы» в этом году уже выдали 140 предпринимателям. Сумма поддержки составила 32,2 млн рублей. Ещё 81 предприниматель воспользовался субсидиями на развитие бизнеса по франшизам. Объем поддержки достиг 35,3 млн. Заявки на участие в этих программах принимают до конца года», – уточнила Зиновьева.
Так, одним из получателей поддержки по программе «Франшиза» стала индивидуальный предприниматель из Люберец Татьяна Прохоренко. Ей выдали 500 тыс. рублей на возмещение затрат в рамках работы франшизы академии развития интеллекта Boom Kids. Предприниматель смогла возместить арендные платежи.

Производитель ПВХ-окон, дверей, москитных сеток и подоконников «Евростиль-Сервис» из Павловского Посада получил компенсацию на 500 тысяч рублей по программе «Маркетплейсы». Компенсацию предоставили для возмещения расходов на рекламу, доставку и комиссию маркетплейсов OZON, «Яндекс.Маркет» и Wildberries.

Как напомнили в подмосковном Мининвесте, по программе «Маркетплейсы» предприниматели могут возместить до 50% затрат по продвижению и реализации продукции через маркетплейсы. Максимальный размер субсидии для одного получателя – 500 тыс. рублей за период реализации программы. Максимальный размер субсидии по программе «Франшизы» для Подмосковья сегодня составляет 2 млн рублей.

Найти условия программ «Маркетплейсы» и «Франшизы» и подать заявку на получение этих субсидий можно на Инвестиционном портале Московской области.

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Стало известно, как Путин нанесёт удар главенству США
Economist: Путин нанесёт удар главенству США платёжной системой БРИКС
21 октября 2024, 15:39

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Платёжная система БРИКС может нанести серьёзный удар по финансовому главенству США. Об этом сообщает агентство Economist.
Отмечается, что в ходе саммита БРИКС в Казани Путин будет стремиться придать вес объединению. Для этого он выступит с предложением, которое уже давно обсуждается. Речь о создании новой глобальной финансово-платёжной системы, которая может нанести удар по доминированию США в мировых финансах и защитить Россию и её союзников от санкционного давления.

Автор статьи уточнил, что такая альтернативная платёжная система может позволить проводить более дешёвые и быстрые транзакции. Такие перспективы могут привлечь страны с развивающимися экономиками.

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#россия
#владимир путин
#казань
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ФАС возбудило дело в отношении ВТБ из-за нарушения закона о рекламе
21 октября 2024, 13:46

Фото: istockphoto/Stanislav Ostranitsa

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудили дело в отношении ВТБ. Поводом стало обнаружение признаков нарушений законодательства в рекламе вклада.
В сообщении ведомства уточняется, что ПАО «ВТБ» в рекламном объявлении не надлежащим образом указал существенную информацию об условиях и деталях получения финансовой услуги.

В ФАС пояснили, что к ним обратился гражданин, который пожаловался на объявление ВТБ, увиденную им на рекламной конструкции в Москве. В рекламе крупными буквами указывалась информация о выгодных для клиентов условиях банковского вклада по ставке 20%. Что же касается сведений, о необходимых условиях, влияющих на сумму дохода, то информация о них появлялась в ролике на короткое время и сложным для восприятия способом.

Такие действия в ведомстве сочли способными ввести потребителей в заблуждение, что является нарушением Закона о рекламе. В случае подтверждения нарушения финансово-кредитной организации грозит штраф.

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#реклама
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Эксперты спрогнозировали возврат ставки ЦБ к историческому максимуму
РБК: эксперты спрогнозировали повышение ключевой ставки ЦБ до исторических 20%
21 октября 2024, 06:46

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Совет директоров ЦБ РФ на заседании 25 октября повысит ключевую ставку с 19% до 20%. Об этом говорится в интервью РБК с аналитиками ведущих российских банков и инвестиционных компаний.
Из 30 опрошенных экспертов 24 ожидают повышения ставки на 100 базисных пунктов. Остальные шесть экспертов в консенсус-прогнозе считают, что Банк России сделает шаг в 200 базисных пунктов и повысит ставку до 21%.

Другие эксперты указывают на повышение ставки до 22% как на альтернативный сценарий.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила, что Банк России может повысить ключевую ставку до 21% к концу года.

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#центробанк
#экспертное мнение
#прогноз
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Экономист раскрыл подоплеку предстоящей индексации пенсий
Доцент Арский: индексация пенсий в январе на 7,3% может ускорить инфляцию
20 октября 2024, 20:41

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Индексация пенсий с 1 января сразу на 7,3% положительно скажется на пенсионерах, которые сразу начнут получать повышенные выплаты, но, одновременно с этим, может ускорить инфляцию. Об этом заявил доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Александр Арский в беседе с агентством «Прайм».
Он отметил, чо изначально планировалось провести двойную индексацию – с февраля и с апреля, но от этой идеи временно отказались. Вместо этого пенсии проиндексируют 1 января и сразу на 7,3%, что покроет официальный уровень инфляции.

С одной стороны, такое решение будет хорошо для пенсионеров, которые сразу же получат повышенную выплту. Однако такая индексация создаст лишнюю нагрузку на бюджет. Но государство, по словам Арского, с этим справится.

С другой стороны, последствием такого шага может стать повышение цен в ожидании повышенного спроса на товары и медикаменты. Эксперт уверен, что розничные торговые сети точно постараются получить максимальный заработок в этот момент.

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#выплаты
#пенсионеры
#инфляция
#бюджет
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Новый финансовый суперцикл США перераспределит денежные потоки во всем мире
BI: США вошли в суперцикл, который перераспределит финансовые потоки в мире
20 октября 2024, 20:27

Фото: istock/Dilok Klaisataporn

США вошли в новый суперцикл, который изменит распределение финансовых потоков по всему миру. Business Insider отмечает, что нынешние финансовые механизмы дают результаты, прямо противоположные ожидаемым, что указывает на начало нового этапа в экономике США. Этот период отличается высокими ставками Федеральной резервной системы (ФРС).
Предыдущий суперцикл начался в 2008 году, когда ФРС снизила ключевую ставку до нуля, что вызвало глобальные потрясения. Доходность американских казначейских облигаций резко упала, а инвесторы столкнулись с серьезными рисками. Венчурные капиталисты вложили миллиарды в компании, такие как Juicero и WeWork, у которых не было четкого плана по получению прибыли. Низкие процентные ставки позволяли компаниям легко влезать в долги: с 2007 по 2017 год мировой корпоративный долг вырос вдвое, достигнув $66 трлн. До пандемии инфляция и рост зарплат оставались ниже 3,9%.

Старший экономист The Vanguard Group, Джош Хирт, подчеркивает, что «чрезвычайно дешевый долг» позволил компаниям расширяться и нанимать больше сотрудников, чем нужно.

Последние 15 лет экономика США характеризовалась низким спросом и маленькими процентными ставками. Теперь ситуация меняется. Business Insider прогнозирует, что новый суперцикл будет отличаться более высокими ключевыми ставками, увеличением рисков и инфляционных эффектов из-за геополитической и экономической нестабильности.

Политика национальной безопасности также будет влиять на развитие промышленности. Переход к новому суперциклу подтверждается тем, что действующие финансовые правила дают результаты, прямо противоположные ожидаемым.

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