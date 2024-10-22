Урожай кукурузы на зерно в Подмосковье превысил 7,5 тыс. тонн

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Подмосковные аграрии уже убрали кукурузу на зерно с площади 800 га. Валовый сбор на сегодня составил 7,7 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сбор кукурузы на зерно в регионе стартует в конце сентября и продолжается до первых заморозков. Уборку проводят специальными комбайнами в период её спелости.
Там добавили, что сбор кукурузы на зерно, как и на корм скоту и птице, проводят на стадии биологической зрелости.
По данным подмосковного Минсельхозпрода, в этом году средняя урожайность этого вида культуры превышает 95 центнеров на гектар.
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«Это делают двумя способами – срезкой початков или обмолачиванием зерна. Всего существует три стадии зрелости кукурузы: молочная, когда зерно сочное и белое; восковая, когда оно затвердело, но ещё сырое; а также биологическая, когда зерно становится жёлто-оранжевым и очень твёрдым», – пояснили в ведомстве.
Там добавили, что сбор кукурузы на зерно, как и на корм скоту и птице, проводят на стадии биологической зрелости.
По данным подмосковного Минсельхозпрода, в этом году средняя урожайность этого вида культуры превышает 95 центнеров на гектар.
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Лора Луганская