Урожай кукурузы на зерно в Подмосковье превысил 7,5 тыс. тонн

Индексация пенсий с 1 января сразу на 7,3% положительно скажется на пенсионерах, которые сразу начнут получать повышенные выплаты, но, одновременно с этим, может ускорить инфляцию. Об этом заявил доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Александр Арский в беседе с агентством «Прайм».