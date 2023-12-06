Подмосковные дорожники подготовили подъезд к месту рубки главной ёлки России

Фото: Минтранс МО
Сотрудники Мосавтодора приняли участие в подготовке к срубу главной новогодней ёлки страны, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Дорожники подготовили подъездную дорогу к месту вырубки длиной 400 м.
«Также для комфортного проезда гостей праздника и спецтехники обустроили парковку и площадку. Общая площадь работ составила 6 тыс кв м. Всего в работах участвовали 15 дорожных рабочих и девять единиц специальной техники техники», – говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что главную ель страны планируют срубить11 декабря в городском округе Щёлково. В этом году она украсит Соборную площадь Московского Кремля.
Читайте также:
Девять катков будут работать в этом сезоне в Серебряных Прудах
166 лыжных трасс будут работать зимой на территории Подмосковья
В Подмосковье работают уже 18 крупных катков с искусственным покрытием
Лора Луганская