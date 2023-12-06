166 лыжных трассы будут работать зимой на территории Подмосковья

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
На территории Подмосковья будут оборудованы 166 лыжных трассы для зимнего сезона. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Трассы сезона 2023/2024 будут находиться на территории 56 городских округов Московской области.
Кроме этого, на 38 лыжных трассах жители и гости региона смогут взять на прокат спортивный инвентарь.
Стоит отметить, что на данный момент уже работают 43 лыжные трассы по всему Подмосковью. Полный список трасс в регионе, которые будут функционировать на протяжении всего зимнего сезона 2022-2023 можно на официальном сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.
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«Общая протяжённость подмосковных лыжных трасс составит более 720 километров. На 90 трассах оборудовано освещение, 68 трасс оснащены раздевалками <…> На 160 трассах Московской области естественное оснежение, а ещё на шести есть возможность проведения искусственного оснежения», – поделился министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Стоит отметить, что на данный момент уже работают 43 лыжные трассы по всему Подмосковью. Полный список трасс в регионе, которые будут функционировать на протяжении всего зимнего сезона 2022-2023 можно на официальном сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.
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Мира Полтева