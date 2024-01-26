Подмосковные спасатели приняли участие в тренировке по спасению провалившегося под лёд

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в тренировке по спасению провалившегося под лёд. об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
26 января прошли совместные учения работников 272-й ПСЧ и поисково-спасательного поста 215-й ПСЧ ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы и бригадой медиков.
Стоит отметить, что тренировка проходила на Талдомском озере в парке культуры и отдыха «Победа».
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«На место условного происшествия прибыли специалисты, вызволили утопающего из ледяной воды и оказали пострадавшему первую помощь. Кроме того, участники совместного учения напомнили отдыхающим правила безопасного поведения на замерзших водоёмах и рассказали любителям зимних развлечений о способах самоспасения. Тренировка прошла организованно, все учебные цели и задачи выполнены в полном объеме», — поделился замначальника ПСЧ-272 Андрей Алешкин.
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Мира Полтева