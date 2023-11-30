Подмосковные учащиеся создадут 3D-модели достопримечательностей региона

Фото: Мининвест МО
Стартовал приём работ на «Олимпиаду по 3D-моделированию и проектированию «Московская область твоими глазами» для учащихся школ и колледжей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Принимать работы будут до 8 декабря включительно. Прислать свою работу можно на сайт. Результаты будут объявлены не позднее 25 декабря.
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Лора Луганская