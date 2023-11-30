Мособлдума представила новую настольную игру «Моё Подмосковье»

Фото: Мособлдума
Мособлдума в год своего 30-летия выпустила настольную игру «Моё Подмосковье». Презентация состоялась на Форуме молодёжного парламентаризма, сообщается на сайте регионального парламента.
Игра позволит в интерактивной форме изучить историю и культурные особенности региона. Игровое поле представляют все муниципальные образования, восемь наукоградов, а также свыше 6,5 тыс достопримечательностей и объектов культурного наследия. Построенный игроками маршрут проведёт их по вопросам и заданиям о Московской области и позволит каждому открыть для себя много нового и проверить уже имеющиеся знания о родном крае.
Изучать Московскую область в игровой форме смогут от двух до шести человек. Игровые фишки тоже изготовлены со смыслом. Поле можно будет пройти «Кремлёвской башней», «Медведем», «Матрёшкой», «Бизоном», «Ёлочкой» или «Ракетой».
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«Уверен, что игра станет популярной среди молодёжи. В ближайшее время её передадут в школы, колледжи, вузы, молодёжные центры и библиотеки, чтобы ребята смогли ближе познакомиться нашей областью, узнать о ней что-то новое», – заявил зампред Мособлдумы Олег Рожнов.
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Лора Луганская