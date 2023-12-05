Подмосковные ветераны получат выплату в 40 тыс рублей к годовщине битвы под Москвой

Подмосковным фронтовикам, награждённым медалью «За оборону Москвы», направлена единовременная выплата в размере 40 тыс рублей по случаю годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.