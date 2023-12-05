Подмосковные ветераны получат выплату в 40 тыс рублей к годовщине битвы под Москвой

Фото: Минсоцразвития МО
Подмосковным фронтовикам, награждённым медалью «За оборону Москвы», направлена единовременная выплата в размере 40 тыс рублей по случаю годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«К 82-й годовщине эту выплату получат около 40 ветеранов. Единовременная материальная помощь ветеранам, награждённым медалью «За оборону Москвы», оказывается ежегодно», – сказала Болатаева.Она добавила, что выплата поступит на счёт проактивно, никаких заявлений подавать не надо.
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Лора Луганская