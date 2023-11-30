Выплаты по уходу за инвалидами получают более 2 тыс жителей Подмосковья

Фото: Минсоцразвития МО
Ежемесячную выплату по уходу за инвалидом получают свыше 2 тыс жителей Подмосковья. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«Получатели выплаты – люди, которые обеспечивают уход за тяжелобольным человеком дома вместо направления его в интернат. Выплата перечисляется каждый месяц и составляет 27 тыс рублей», - уточнила Болатаева.Как пояснили в Минсоцразвития, такой уход требует постоянного присутствия. Чаще всего ухаживающий за инвалидом не может работать. В этом случае можно оформить и долговременный уход, когда есть возможность пройти бесплатное обучение и трудоустроится в социальном центре.
«С начала года на эту меру поддержки из регионального бюджета выплатили более 440 млн рублей», – добавила Болатаева.Выплату по уходу могут получить жители региона от 18 до 65 лет, ухаживающие дома за инвалидом 1 или 2 группы. Подать заявление на выплату можно на региональном портале госуслуг.
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