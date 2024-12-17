Подмосковный фестиваль «Царская уха» признали одним из лучших туристических событий России

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Заместитель директора центра «Заречье» Галина Никишова подчеркнула, что участие в премии позволило их команде получить новые знания, обменяться опытом с коллегами и повысить узнаваемость фестиваля «Царская уха» на национальном уровне. Теперь этот гастрономический праздник включён в Национальный календарь лучших туристических событий России, что открывает новые перспективы для его развития и привлечения туристов.
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