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Подмосковный фестиваль «Царская уха» признали одним из лучших туристических событий России

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Каждый год в посёлке Белоомут, расположенном в городском округе Луховицы, проходит гастрономический фестиваль «Царская уха». В финале международной премии Russian Event Awards это мероприятие было удостоено диплома второй степени в категории «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В этом году на премию Russian Event Awards было представлено более 300 проектов из разных регионов России и стран СНГ. Гастрономический фестиваль «Царская уха» привлёк внимание жюри и зрителей своей оригинальностью и культурной ценностью.

Заместитель директора центра «Заречье» Галина Никишова подчеркнула, что участие в премии позволило их команде получить новые знания, обменяться опытом с коллегами и повысить узнаваемость фестиваля «Царская уха» на национальном уровне. Теперь этот гастрономический праздник включён в Национальный календарь лучших туристических событий России, что открывает новые перспективы для его развития и привлечения туристов.



Проект «Царская уха» участвует в конкурсе на получение президентского гранта для реализации культурных и творческих проектов в 2025 году. Такие конкурсы помогают привлечь внимание к необычным мероприятиям и обеспечить им необходимую поддержку для дальнейшего развития.

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Общественная палата Подмосковья подвела итоги работы за год
17 декабря 2024, 14:50

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов)

Члены Общественной палаты Московской области подвели итоги работы в 2024 году и наметили основные задачи на 2025 год в ходе пленарного заседания, состоявшегося в Красногорске, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Хочу поблагодарить каждого из коллег за активную позицию и вклад в развитие гражданского общества. В будущем году перед нами встает важная задача – празднование 80-летия Победы. Это событие имеет огромное значение не только для каждого из нас лично, но и для всей страны. Мы должны сделать всё возможное, чтобы достойно отметить этот великий праздник», — сказал председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.
Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин также поблагодарил членов Общественной палаты за активную деятельность и отметил их вклад в помощь участникам специальной военной операции и членам их семей.

«В этом году очень много было сделано в части заботы об участниках СВО и их семьях. В каждом округе продолжают работать центры поддержки. Есть так называемая система кураторства. И я признателен членам Общественной палаты, которые этим занимаются. Это приоритет номер один для всех органов власти, и тех, кто вовлечен в общественную деятельность», — сказал Вячеслав Духин.

Вячеслав Духин (фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов)

В свою очередь, первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева напомнила, что в VIII созыве палаты появилась комиссия по волонтёрству, добровольчеству и вопросам специальной военной операции. Кроме того, работать начали ещё четыре новые комиссии: по законотворчеству и взаимодействию с общественными советами при центральных исполнительных органах власти, по социальным коммуникациям и обращениям граждан, по общественному контролю и открытости власти и по спорту и здоровому образу жизни.

Была также отмечена реализованная совместно с РЖД инициатива общественников, направленная на сохранение культурного наследия: на Ярославском направлении было запущено два тематических поезда, посвящённых музею «Абрамцево» и меценату Савве Мамонтову. В будущем году планируется запустить девять таких поездов.

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#подмосковье
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Студентки колледжа «Подмосковье» приняли участие в образовательной программе
17 декабря 2024, 14:46

Фото: Министерство образования Московской области

Студентки колледжа «Подмосковье» Виктория Галахова и Дарья Кузнецова приняли участие в образовательной программе «Смена-Профессиум», сообщает Министерство образования Московской области.
В рамках программы обучающиеся продемонстрировали свои профессиональные навыки во Всероссийском детском центре «Смена» под руководством опытных преподавателей. На модуле «Проектируем» девушки разработали и провели собственное мероприятие воспитательного характера для студентов системы среднего профессионального образования — викторину «Семейные традиции». Кроме того, они организовали новогодний квест для участников другого отряда.

Студенты освоили навыки составления резюме, успешно прошли собеседования и прошли краткосрочную стажировку. Каждый из них отвечал за определённое направление работы.

Кроме того, девушки посетили курсы вожатых и участвовали в различных образовательных мероприятиях, где изучали основы наставничества, учились разрешать конфликты и многое другое.

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#обучение
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Трасса Москва – Казань примет беспилотные грузовики на год раньше плана
17 декабря 2024, 14:15

Фото: iStock / gorodenkoff

Беспилотные грузовые автомобили смогут передвигаться по трассе М-12 «Восток» раньше, чем планировалось, – в 2025 году. Такой срок назвал министр транспорта России Роман Старовойт.
«Готовимся в следующем году к тому, что новая трасса Москва – Казань примет такие беспилотные автомобили. Я лично общался с компаниями, которые заинтересованы в этой технике. По трассе М-11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург уже движется более 40 грузовых машин», – сказал Старовойт в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее министр заявлял, что ведомство планирует расширить географию беспилотных грузоперевозок на ЦКАД в будущем году и по М-12 – в 2026-м.

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Губернатор Воробьёв открыл движение по Мытищинской хорде
17 декабря 2024, 14:12

Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Движение по новой четырёхполосной скоростной трассе «Виноградово — Болтино — Тарасовка» (Мытищинская хорда) открыли в Подмосковье, в торжественном мероприятии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства во вторник, 17 декабря.
«Сегодня мы в округе Мытищи открываем первую и очень важную концессионную дорогу, которая свяжет Дмитровское и Ярославское шоссе. Четыре года вместе с нашими надёжными партнерами мы строили эту дорогу. (…) Благодарю всех строителей, которые добросовестно, качественно и профессионально выполнили свою работу», — сказал Андрей Воробьёв.

Фото: пресс-служба правительства МО

Протяжённость трассы «Виноградово – Болтино – Тарасовка» составляет 16,1 км. В состав дороги входит одиннадцать путепроводов и мостов и шесть транспортных развязок, соединяющих трассу с деревнями Погорелки, Высоково, Болтино и Беляниново, а также с посёлками Мебельная Фабрика, Здравница, Пирогово и с посёлком Пироговского лесопарка.

Мытищинская хорда станет северным дублёром МКАД и позволит улучшить транспортную ситуацию в Королёве, Мытищах, Долгопрудном и Пушкине.

Фото: пресс-служба правительства МО

Отмечается также, что сегодня рано утром было открыто рабочее движение по ещё одной важной трассе — реконструированному участку Пироговскому шоссе протяжённостью 2,1 км: от Олимпийского проспекта до Мытищинской хорды. Участок расширили с двух до четырёх полос, что значительно увеличило его пропускную способность.

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#андрей воробьёв
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#дорога
#мытищи
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#дороги
#трасса
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МосОблЕИРЦ напомнил жителям Московской области о бонусах и призах при оплате коммуналки
17 декабря 2024, 14:02

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

МосОблЕИРЦ предлагает своим клиентам возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги без комиссии, получать бонусы и участвовать в розыгрышах денежных призов, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Оплата без комиссии:

  • в личном кабинете и мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
  • по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчётного центра;
  • в клиентских офисах;
  • через электронный счёт;
С бонусами:

  • для клиентов МосОблЕИРЦ существует программа «Коммунальный бонус», которая предлагает скидки и подарки за каждый онлайн-платёж, сделанный в личном кабинете, на сайте расчётного центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
  • в преддверии Нового года на странице «Коммунального бонуса» представлены разнообразные скидки и идеи для подарков друзьям и близким.
С призами:

  • возможность выиграть 3999 рублей в рамках акции «Выигрывай с умной платёжкой». Для этого необходимо полностью оплатить коммунальные услуги до 27 декабря через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Подробная информация об акциях доступна на сайте МосОблЕИРЦ.

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#подмосковье
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В Московской области с начала декабря вывезли более 10 тысяч кубометров снега
17 декабря 2024, 13:28

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С начала декабря в Московской области было вывезено более 10,6 тысяч кубометров снега с региональных дорог, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«За две недели специалисты Мосавтодора вывезли с региональных дорог больше 10,6 тысяч кубометров снега, при этом порядка 4,5 тысяч кубометров вывезено из Дубны, Талдомского и Дмитровского округов», — сказали в ведомстве.
Дорожные службы ежедневно занимаются очисткой и обработкой дорожного покрытия, а также уборкой тротуаров и посадочных площадок.

Мониторинг качества и выполнения работ происходит с помощью автоматизированных систем, таких как РНИС (навигационная система) и СКПДИ (система контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры).

Министерство транспорта Московской области просит автомобилистов проявить понимание и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе дорожных служб. Это позволит своевременно убрать снег и обеспечить комфортное движение как личного, так и общественного транспорта.

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#снег
#мониторинг
#уборка
#подмосковье
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Более 3,5 тысяч специалистов привлекли в сферу ЖКХ Подмосковья за 9 месяцев
17 декабря 2024, 13:08

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства требует значительных ресурсов и профессиональных специалистов, которые заботятся о безопасности и комфорте жителей региона каждый день, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Чуть больше чем за полгода в муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий и в управляющие компании было привлечено более 3,5 тысяч человек. Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение. Также удалось достичь высокого уровня заработных плат — в среднем 65-70 тыс. рублей», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В муниципальные бюджетные организации, занимающиеся обслуживанием территорий, было принято более 3,3 тысяч специалистов различных профессий:

  • рабочие по благоустройству — 2 802 человека;
  • водители — 213 человек;
  • машинисты — 338 человек.
Количество сотрудников в управляющих компаниях также возросло более чем на 200 человек:

  • электрики — 13 человек;
  • плотники — 12 человек;
  • слесари-сантехники — 32 человека;
  • дворники — 73 человека;
  • уборщики — 62 человека;
  • прочие вакансии — 61 человек.

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#подмосковье
#рабочие места
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За месяц в Подмосковье поставили на кадастр 12 домов на 4,6 тыс. квартир
17 декабря 2024, 12:59

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Двенадцать новостроек на 4 656 квартир общей площадью свыше 327 тысяч квадратных метров, расположенных в семи городских округах Московской области, поставили на кадастровый учёт в ноябре текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
«Постановка многоквартирных домов на кадастровый учёт является важным шагом в развитии социальной инфраструктуры Подмосковья и дает возможность владельцам жилья оформить право собственности на свои квартиры», — сказала начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Елена Шейкина.
Отмечается, что четыре получившие кадастровый номер новостройки расположены на территории городского округа Красногорск: три в ЖК «Ильинские луга» и один в ЖК «Новая Рига». Ещё три новых дома зарегистрированы в Мытищах — в жилых комплексах «Федоскинская слобода», «Шолохово» и «Мытищи Парк». И по одному дому зарегистрировано в Звёздном городке, Одинцове, Балашихе, Подольске и Ленинском округе.

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#жилой дом
#строительство
#минимущества
#московская область
#подмосковье
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Школьникам из Каширы рассказали о законах России
17 декабря 2024, 12:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В школах городского округа Кашира учебная неделя началась с традиционной линейки, выноса флага России и исполнения Государственного гимна. В рамках первого занятия курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» была рассмотрена тема «Как пишутся законы», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На занятии ученики рассмотрели понятие закона, его важность и разницу между законом и правилом, приводя примеры из повседневной жизни.

В ходе занятия школьники изучили процесс принятия законов, начиная с внесения законопроекта и заканчивая подписанием президентом. Кроме того, они обсудили роли различных участников этого процесса, таких как депутаты, правительство и граждане, и подчеркнули значимость общественного контроля и обсуждения законопроектов.

Старшеклассники приняли участие в игре «напиши закон», где они попробовали себя в роли разных участников процесса принятия законов и предположили, как их вымышленный закон мог бы повлиять на общество.

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