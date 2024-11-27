Открытие зимнего сезона в Раменском парке отпразднуют танцами и ярмаркой

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Праздничную программу подготовили в Раменском городском парке к открытию зимнего сезона, которое стоится в воскресенье, 1 декабря, гостей ждут мастер-классы, танцы, концерт и ярмарка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Развлекательные мероприятия стартуют днём. В 14:00 сотрудники Центральной детской библиотеки проведут для всех желающих мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек, а в 15:00 начнётся мастер-класс Кратовской библиотеки «Открытка «Зимняя сказка». Кроме того, с 14:00 до 17:00 в Центральном шатре парка будет проходить предновогодняя ярмарка», — говорится в сообщении.Особую программу проведут на площадке «Лира». В 15:00 там начнётся анимационная программа для детей «Здравствуй, Дедушка Мороз!». На 16:00 запланировано начало концерта «Первый аккорд зимы», а в 18:00 всех посетителей приглашают на танцы.
На детской велотрассе парка в 17:00 начнётся интерактивная программа «Чудеса», а в 17:30 откроется резиденция и почта Дела Мороза. Кроме того, с 17:00 до 17:15 у Центрального входа в парк будет проходить забег Дедов Морозов.
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