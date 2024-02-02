Подмосковный Минтранс напомнил правила проезда через пункты взимания платы

Фото: Фотобанк МО
В пунктах взимания платы на дорогах Московской области действует ограничение скорости 30 км/ч. Оно касается и тех, кто проезжает через полосы для транспондеров, заявили в Минтрансе региона.
«Чтобы заранее выбрать правильную полосу для проезда, обратите внимание на знаки над ней. Зелёный фон означает, что проезд возможен только по транспондеру. Чем раньше вы выберете полосу, тем меньше вероятность нештатной ситуации. Резкие перестроения прямо перед шлагбаумом через три полосы создают риск аварий», – говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что для снижения вероятности пробок в пиковые часы предусмотрена реверсивная нитка. Она позволяет увеличивать количество полос для проезда в направлении большей загруженности.
Читайте также:
В страшной аварии на Минском шоссе Подмосковья скончался водитель
Подмосковный Минтранс рассказал водителям грузовиков, что делать в случае ДТП
В Подмосковье сделали безопасными шесть аварийных участков на дорогах
Лора Луганская