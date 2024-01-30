Подмосковный Минтранс рассказал водителям грузовиков, что делать в случае ДТП

Аварии с участием грузовиков могут привести к тяжёлым последствиям, поэтому важно соблюдать не только ПДД, но и режим труда и отдыха. Об этом заявил в пресс-службе подмосковного Минтранса. Там водителям грузового транспорта напомнили порядок действий в случае поломки или мелкого ДТП на дорогах с высокой интенсивностью движения.