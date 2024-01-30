Подмосковный Минтранс рассказал водителям грузовиков, что делать в случае ДТП

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Аварии с участием грузовиков могут привести к тяжёлым последствиям, поэтому важно соблюдать не только ПДД, но и режим труда и отдыха. Об этом заявил в пресс-службе подмосковного Минтранса. Там водителям грузового транспорта напомнили порядок действий в случае поломки или мелкого ДТП на дорогах с высокой интенсивностью движения.
«Необходимо включить аварийную сигнализацию, быстро покинуть кабину, уйти за ограждение или подальше от грузовика. Затем нужно позвонить в 112 и сообщить о происшествии. Служба вызовет экипаж ГАИ для прикрытия или аварийного комиссара. Далее следует установить знак аварийной остановки. Важно не производить никаких технических работ и не стоять на проезжей части, обсуждая причины ДТП», – говорится в сообщении.В министерстве добавили, что по возможности следует оценить ситуацию поломку и дотянуть до места стоянки или объекта придорожного сервиса, сообщить о происшествии по рации дальнобойщиков и поставить отметку в «Яндекс. Карты» об аварии или поломке грузовика, чтобы предупредить других водителей. Это поможет им заранее оценить ситуацию.
По данным синоптиков, в Подмосковье вплоть до выходных прогнозируется гололедица. В субботу сильная гололедица создаст опасность для пешеходов и транспорта. Это произойдёт из-за понижения температуры сразу на 6-7°С.
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Лора Луганская