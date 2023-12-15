Подмосковный робот Redhorn выступит в плей-офф международного чемпионата

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Команда Istok Robotics с роботом Redhorn представит Московскую область в заключительных испытаниях международного чемпионата «Битва роботов». Они состоятся в столице 16 декабря, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
«Робот Redhorn достойно показал себя на отборочном этапе три месяца назад, одержав уверенную победу в двух раундах. Этот успех стал возможным благодаря команде-создателю. Теперь нашего бойца ждут серьёзные соперники из России, Индии, Китая и Турции», – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Redhorn – мини-танк весом более 100 кг, который может развивать скорость до 10 км/ч. Он владеет ниндзюцу и приёмами дзюдо.
Прямая трансляция будет доступна по ссылке.
Цели чемпионата – привлечь внимание к современным технологиям, востребованным инженерным направлениям. Суперфинал «Битвы роботов» войдёт в программу первых «Игр будущего» в Казани, которые будут проходить с 23 февраля по 2 марта будущего года.
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