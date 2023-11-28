Жителей Подмосковья пригласили поддержать фрязинского робота на международном чемпионате

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Жители Московской области могут поддержать команду из Фрязина Istok Robotics в полуфинале-финале международного чемпионата «Битва роботов». Там пройдёт вручение приза зрительских симпатий, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
«Команда создала робота Redhorn. Он представляет собой мини-танк, который весит более 100 кг и может развивать скорость до 10 км/ч. Redhorn прекрасно владеет ниндзюцу и приёмами дзюдо. Он отлично проявил себя на отборочном этапе и вышел в полуфинал чемпионата», – говорится в сообщении.Голосование продлится до 13 декабря. Чтобы поддержать подмосковную команду, нужно подписаться на сообщество «Битва роботов» в соцсети «ВКонтакте», перейти на страницу голосования и сделать выбор.
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