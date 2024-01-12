Подмосковный ЗАГС назвал красивые даты для заключения брака

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Главное управление ЗАГС Московской области назвало красивые даты наступившего года для заключения брака. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В I квартале года самыми интересными датами станут 20.02.2024, 22.02.2024, 24.02.2024, 04.03.2024, 08.03.2024, 20.03.2024, 22.03.2024, 23.03.2024 и 30.03.2024», – рассказали в управлении.Там также напомнили, что зарегистрировать брак по понедельникам можно только во Дворцах бракосочетания.
Всю информацию о работе органов ЗАГС можно найти на сайте или уточнить по телефону: +7 (498) 602-00-87.
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Лора Луганская