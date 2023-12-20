В Московской области открыли новые площадки для выездной регистрации брака

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Парк культуры и отдыха Бронницкий Луг, а также парк-отель «Петрухино-клуб» пополнили список дополнительных объектов для заключения брака в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ЗАГС Московской области.
Парк Бронницкий Луг занимает 15 га, он расположен вокруг озера Бельское от Крымского моста до Старичного озера в городском округе Бронницы. Гостей встречает входная группа с качелями, рядом построена ротонда для молодожёнов.
Загородный комплекс «Петрухино-клуб» в городском округе Серпухов окружает огромный лесной массив, переходящий в территорию Приокско-Террасного биосферного заповедника. К услугам молодожёнов – живописные лужайки на фоне величественных сосен и красивый пруд для церемонии у воды.
В управлении напомнили, что подать заявление о проведении торжественной церемонии бракосочетания можно через портал госуслуг.
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Загородный комплекс «Петрухино-клуб» в городском округе Серпухов окружает огромный лесной массив, переходящий в территорию Приокско-Террасного биосферного заповедника. К услугам молодожёнов – живописные лужайки на фоне величественных сосен и красивый пруд для церемонии у воды.
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Лора Луганская