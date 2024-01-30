Подмосковью передали более 30 га федеральной земли для строительства дорог

Фото: пресс-служба Минимущества МО
«Из федеральной собственности в областную передали 28 земельных участков общей площадью 30,6 га. Эта работа проводится рамках реализации госпрограммы по развитию дорожно-транспортного комплекса», — отметила глава регионального министерства Наталья Адигамова.
Она добавила, что на всех участках, которые получила Московская область, построят масштабные дорожные объекты, которые сделают транспортную сеть региона более эффективной и безопасной.
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