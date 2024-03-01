Погоня полиции за автомобилем 14-летнего водителя в Иркутске закончилась стрельбой

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Полицейская погоня за 14-летним водителем в Иркутске завершилась стрельбой по колесам автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел 26 февраля, когда патрульные заметили автомобиль, который совершал опасные маневры на дороге.
Полицейские неоднократно требовали от водителя остановиться, но он игнорировал их сигналы и попытался скрыться, создавая угрозу для других участников дорожного движения.
Погоня началась, и полицейские предупредили нарушителя о своем намерении применить оружие для остановки. Убедившись, что другие участники движения не находятся в опасности, сотрудники выстрелили по колесам машины.
В конечном итоге преследуемый заехал в тупик, выскочил из автомобиля и попытался скрыться, но был задержан. Оказалось, что за рулем находился 14-летний подросток.
Подросток признался, что приобрел автомобиль самостоятельно, чтобы кататься с друзьями. Его доставили в отдел полиции, и в настоящее время проводится проверка данного инцидента.
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Полицейские неоднократно требовали от водителя остановиться, но он игнорировал их сигналы и попытался скрыться, создавая угрозу для других участников дорожного движения.
В конечном итоге преследуемый заехал в тупик, выскочил из автомобиля и попытался скрыться, но был задержан. Оказалось, что за рулем находился 14-летний подросток.
Подросток признался, что приобрел автомобиль самостоятельно, чтобы кататься с друзьями. Его доставили в отдел полиции, и в настоящее время проводится проверка данного инцидента.
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Артем Кузьмин