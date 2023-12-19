«Скоряк неостановку замутил»: Полиция устроила погоню за скорой в центре Екатеринбурга

Фото: istock / maxim4e4ek
В Екатеринбурге на улице Куйбышева полицейские преследовали машину скорой помощи. Погоня попала на видео, которое опубликовал портал Е1.ru.
На кадрах видно, как по дорого несется карета скорой помощи. Авто преследуют сотрудники ГБДД.
«Идем по Куйбышева, подходим к Белинского. Скоряк неостановку замутил», — комментирует происходящее один из правоохранителей.
В Минздраве по Свердловской области заявили, что это была частная машина неотложной помощи. По предварительным данным, водитель был пьян. В Госавтоинспекции сообщили, что преследование вели патрульные машины полиции.
Читайте также:
В Сиднее полиция обнаружили в квартире мужчины 722 кг кокаина
В Хабаровском крае женщину отправили в колонию за контрабанду чёрной икры
Алина Юрчак