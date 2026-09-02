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«Пойдет на пользу»: психолог оценила запрет использования телефонов на уроках

Психолог Дугенцова: Запрет на смартфоны на уроках пойдет школьникам на пользу
Фото: iStock/monkeybusinessimages

Запрет использования телефонов на уроках для школьников пойдет им на пользу, поскольку они будут меньше отвлекаться от процесса обучения. Так считает детский психолог Дарья Дугенцова.



Напомним, с 1 сентября 2026 года в российских школах начали действовать новые требования к использованию мобильных телефонов на уроках, пишут argumenti.ru.

«Во время уроков школьникам будет запрещено пользоваться мобильными телефонами. Исключение сделают для экстренных ситуаций — например, если существует угроза жизни или здоровью учащихся или сотрудников школы», — отмечает издание.

При этом школьники могут приносить смартфоны в учебное заведение и пользоваться ими на переменах. Соответствующие изменения закреплены приказом Минпросвещения России.

В разговоре с Общественной Службой Новостей Дугенцова уточнила, что тотального запрета на использование телефонов нет. Дети остаются на связи и могут воспользоваться средствами связи в случае необходимости.

«Когда ученик отвлекается от учебы на телефон, с телефона на соседа по парте и так далее, у него неизбежно нарушается концентрация внимания, что, в свою очередь, снижает качество обучения. Ребенок попросту усваивает меньше знаний. Запрет на смартфоны на уроках, соответственно, — это в целом полезно», — уверена психолог.

При этом родителям младшеклассников она порекомендовала купить для ребенка специальные часы с GPS-трекером, чтобы он при необходимости имел возможность ответить на экстренный звонок. Тревожных родителей достаточно много, как и тревожных детей, заключила эксперт.
Элина Позднякова

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