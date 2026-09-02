«Пойдет на пользу»: психолог оценила запрет использования телефонов на уроках
Психолог Дугенцова: Запрет на смартфоны на уроках пойдет школьникам на пользу
Запрет использования телефонов на уроках для школьников пойдет им на пользу, поскольку они будут меньше отвлекаться от процесса обучения. Так считает детский психолог Дарья Дугенцова.
Напомним, с 1 сентября 2026 года в российских школах начали действовать новые требования к использованию мобильных телефонов на уроках, пишут argumenti.ru.
«Во время уроков школьникам будет запрещено пользоваться мобильными телефонами. Исключение сделают для экстренных ситуаций — например, если существует угроза жизни или здоровью учащихся или сотрудников школы», — отмечает издание.
При этом школьники могут приносить смартфоны в учебное заведение и пользоваться ими на переменах. Соответствующие изменения закреплены приказом Минпросвещения России.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Дугенцова уточнила, что тотального запрета на использование телефонов нет. Дети остаются на связи и могут воспользоваться средствами связи в случае необходимости.
«Когда ученик отвлекается от учебы на телефон, с телефона на соседа по парте и так далее, у него неизбежно нарушается концентрация внимания, что, в свою очередь, снижает качество обучения. Ребенок попросту усваивает меньше знаний. Запрет на смартфоны на уроках, соответственно, — это в целом полезно», — уверена психолог.
При этом родителям младшеклассников она порекомендовала купить для ребенка специальные часы с GPS-трекером, чтобы он при необходимости имел возможность ответить на экстренный звонок. Тревожных родителей достаточно много, как и тревожных детей, заключила эксперт.