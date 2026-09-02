Невролог раскрыла причины раздражительности и тревоги у детей в сентябре

02 сентября 2026, 11:02

Невролог Степаненко: в сентябре школьники испытывают тревогу из-за смены режима

Фото: iStock/LENblR

В начале учебного года школьники часто испытывают напряжение из-за адаптации к новому режиму. Об этом предупредила врач-невролог детский АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталья Степаненко.





В разговоре с «Известиями» она пояснила, что ранний подъем, новый график и требования могут привести к возникновению тревожности, раздражительности, плаксивости или перепадам настроения.





«Особенно сложно адаптация проходит у детей, которые идут в первый класс, переходят в новую школу или оказываются в новом коллективе. Эмоциональное состояние во многом зависит от того, насколько ребенок понимает, что его ждет и к кому он может обратиться за помощью», — сказала Степаненко.

«Возможно, ему неинтересно, и нужно повышать этот интерес. Возможно, он просто не понимает, для чего ему нужен тот или иной предмет. В 12—13 лет, например, ребята в принципе не нацелены делать домашнее задание», — объяснила Дугенцова.