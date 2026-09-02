Невролог раскрыла причины раздражительности и тревоги у детей в сентябре
Невролог Степаненко: в сентябре школьники испытывают тревогу из-за смены режима
В начале учебного года школьники часто испытывают напряжение из-за адаптации к новому режиму. Об этом предупредила врач-невролог детский АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталья Степаненко.
В разговоре с «Известиями» она пояснила, что ранний подъем, новый график и требования могут привести к возникновению тревожности, раздражительности, плаксивости или перепадам настроения.
«Особенно сложно адаптация проходит у детей, которые идут в первый класс, переходят в новую школу или оказываются в новом коллективе. Эмоциональное состояние во многом зависит от того, насколько ребенок понимает, что его ждет и к кому он может обратиться за помощью», — сказала Степаненко.
В первые недели учебы эксперт посоветовала не перегружать расписание большим количеством кружков. Необходимо выделять время на прогулки, игры, а также общение с семьей и друзьями. Все это поможет восстановиться ученику после школьной нагрузки.
Тем временем практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова в беседе с RT рассказала, что у детей с семи до 12 лет важно формировать мотивацию и рассказывать им, зачем вообще нужно учиться. В этом возрасте ребенок нацелен на познавание мира.
В случае, когда дети в возрасте от 12 до 18 лет не хотят учиться и делать домашние задания, «лекции» не помогут, уверена специалист. Она призвала разговаривать с подростками через вопросы, чтобы выводить их на нужные мысли.
«Возможно, ему неинтересно, и нужно повышать этот интерес. Возможно, он просто не понимает, для чего ему нужен тот или иной предмет. В 12—13 лет, например, ребята в принципе не нацелены делать домашнее задание», — объяснила Дугенцова.
Она подчеркнула, что проблема не в конкретном ребенке, а в том, что дети в этом возрасте хотят заниматься своими делами, а не только учебой.