Поисковики обнаружили массовое захоронение в Кингисеппском районе Ленобласти

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Поисковые отряды обнаружили массовое захоронение на территории Кингисеппского района Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
По предварительным данным, это останки узников концентрационного лагеря военнопленных красноармейцев «Дулаг-101». Он был организован в годы ВОВ фашистскими войсками. Прах обнаружили на окраине деревни Котлы. Сообщается, что там в период с 1941 по 1943 годы содержалось несколько тысяч военнопленных.
Опираясь на исторические данные, пленных заставляли работать каждый день по 18 часов в сутки. Из еды им выдавали только 200 грамм супа, а также 125 граммов хлеба. Из источников следует, что в феврале 1942 года из 400 находившихся в этом лагере узников в живых остались лишь 20.
По оценкам специалистов, в выявленном захоронении находится несколько тысяч уничтоженных фашистами военнопленных красноармейцев.
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия нанесла массированные удары по территории Союза Советских Социалистических Республик. Война, трагедией вошла практически в каждую советскую семью. Завершилась — 9 мая 1945 года, спустя 1418 дней. Она обратила в развалины села и целые города, привела к гибели многих миллионов человек. Самые большие людские потери понес Советский Союз.
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Останки более чем 200 человек извлекли при раскопках лагеря «Дулаг-102» в Ленобласти
Опираясь на исторические данные, пленных заставляли работать каждый день по 18 часов в сутки. Из еды им выдавали только 200 грамм супа, а также 125 граммов хлеба. Из источников следует, что в феврале 1942 года из 400 находившихся в этом лагере узников в живых остались лишь 20.
По оценкам специалистов, в выявленном захоронении находится несколько тысяч уничтоженных фашистами военнопленных красноармейцев.
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия нанесла массированные удары по территории Союза Советских Социалистических Республик. Война, трагедией вошла практически в каждую советскую семью. Завершилась — 9 мая 1945 года, спустя 1418 дней. Она обратила в развалины села и целые города, привела к гибели многих миллионов человек. Самые большие людские потери понес Советский Союз.
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Останки более чем 200 человек извлекли при раскопках лагеря «Дулаг-102» в Ленобласти
Дарья Осипова