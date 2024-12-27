Полчища крыс пугают жителей Владивостока

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Улицы и дворы Владивостока заполонили полчища крыс, особенно возле помоек. Кошки боятся даже подходить к контейнерным площадкам, которые оккупировали агрессивные грызуны.
Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash. На кадрах видеозаписи, опубликованной журналистами, можно увидеть, как крысы бегают возле мусорных баков в огромном количестве. Серые и хвостатые объединяются в стаи, которых боятся не только кошки, но даже и собаки.
В этом году жалоб на беспрепятственно разгуливающих по дворам грызунов особенно много. Местные жители всё чаще просят городские власти проводить дератизацию, но пока ничего не помогает. Например, управляющая компания обещала жителям Луговой улицы избавиться от грызунов ещё в середине декабря. Однако крысы по-прежнему разгуливают по улицам и дворам, а местные ходят выбрасывать мусор только группами.
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Александр Бойцов