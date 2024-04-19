Названы меры воздействия на пенсионерку, которая развела в доме крыс

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В пресс-службе городской администрации Озёрска сообщили, что будут работать с пенсионеркой, разведшей в квартире крыс, и убеждать её в необходимости навести порядок в жилище.
«Вопрос пока решается, без согласия жильца какие-либо действия в его квартире проводиться не могут. Три года назад состоялся суд по инициативе соседей, но в выселении героини материала судом было отказано, так как это её единственное жилье. Родственников у нее нет. Сейчас специалисты управления ЖКХ администрации будут убеждать её навести порядок в квартире», — прокомментировали специалисты в беседе с Газета.ру.
До этого стало известно о том, что в городе Озёрске в квартире пенсионерки развелись крысы и мыши, которых сама женщина называла мангустами.
Ранее сообщалось, что 55-летнего жителя села Бужаровское городского округа Истра задержали по подозрению в нелегальном обороте оружия.
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