Политолог Орлов: В отмене взыскания за опоздание из-за погоды есть зерно истины

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов нашёл в идее отменить дисциплинарные взыскания для сотрудников за опоздание на работу из-за погодных форс-мажоров разумное зерно.
«Работодателю уместно закрыть глаза на опоздания работников, произошедшие из-за внезапных изменений погодных условий, особенно если речь идёт о таких природных явлениях, как наводнения, ураганы и прочие стихийные бедствия», — прокомментировал в беседе с RT Орлов.
Однако, отметил он, не стоит вводить такие опоздания в систему, а лучше чётко различать опоздания из-за серьёзных погодных явлений, таких, как, например, «чёрная метель», и из-за обычных осадков, таких, как, например, обычный дождь или снегопад.
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