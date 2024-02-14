«Из одной клетки в другую»: беды, ждущие собак, спасенных от нерадивых хозяев

В одной из квартир в подмосковном Томилино оказалась заперта собака, которая на протяжении нескольких дней находилась без присмотра. Неравнодушные соседи обратились за помощью к правоохранителям и спасательным службам, в итоге дверь в квартиру была вскрыта, а собака передана волонтерам. Что известно о хозяине питомца, и имеют ли право правоохранители вскрывать двери в жилища в подобных ситуациях, читайте в материале «Радио 1».
Запертое в квартире животное: что делать и кто понесет ответственность
Директор фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева в беседе с «Радио 1» рассказала, как правоохранители должны реагировать на сообщения о правонарушениях в отношении животных, и предусмотрена ли ответственность за оставление животного в запертом помещении.
«Собаки – это социальное животное. В европейских странах, если, например, говорить про Швецию, на законодательном уровне запрещено оставлять собаку одну более чем на шесть часов. В нашей стране, когда начинаешь об этом говорить, выглядишь странным. Мир идет по пути гуманизации обращения с животными компаньонами: с кошками и собаками», - рассказала Дмитриева.
На вопрос о том, какими правами наделены сотрудники правоохранительных органов в части рассмотрения правонарушений в отношении животных, эксперт ответила, что полицейские должны принимать меры к розыску владельца питомца.
«Большая проблема в том, что полицейские не знают, что в Гражданском кодексе у нас есть 230 и 231 статьи, посвященные животным, и полиция обязана принимать меры к розыску владельца и т.д. Полиция не знает законодательство в отношении животных и не умеет с ним работать. Однако хочу заметить, что жестокое обращение с животными, это преступление средней тяжести, предусматривающее от трех до пяти лет лишения свободы. Пройдет какое-то время, и полиция начнет отрабатывать эти дела также, как и правонарушения отношении людей», - пояснила Дмитриева.Она также сообщила, что правоохранители могут вскрыть дверь в квартиру и изъять собаку, однако механизмов, которые бы регулировали дальнейшие действия – нет.
«Они изымут животное, и куда они должны его деть, в участок повезти или куда? Это проблема многофакторная. С одной стороны, они не знают, что с этим делать, с другой стороны - отсутствие механизмов. Что сотрудники полиции будут делать с животным, они могут позвонить, попросить какой-нибудь приют, но на территории Московской области муниципальных приютов нет. Аналогичная история была с котом Твиксом. Куда проводница могла передать животное? Это чудовищно, но если в целом, у РЖД есть пункты приема забытых вещей, но нет ни одного пункта, куда можно было бы передать животное до поиска владельца и дома. Мы не можем осознать, как общество, что у нас есть животные», - подчеркнула Дмитриева.
Рассуждая о том, будет ли хозяин собаки, запертой в квартире, привлечен к ответственности, эксперт заявила, что законодательство в этой части несовершенно.
«Это не жестокое обращение. Для этой статьи должно совпасть много факторов. Законодательство в этой части несовершенно. Опять же, в случае изъятия животного, если найдется волонтер или небезразличный человек, который сможет предоставить собаке лучшие условия, хорошо, но есть же случаи, когда животных изымают из квартир и сажают в клетки, якобы спасли», - пояснила Дмитриева.
Она добавила, что, если существуют животные, значит с ними могут происходить различные ситуации, и должны быть созданы механизмы для их решения, но в настоящее время их нет.
Хозяин запер собаку в квартире без еды и воды в подмосковном Томилино
О запертой в квартире собаке утром 14 февраля сообщил телеграм-канал «Shot». Возле двери в квартиру собрались жители многоэтажного дома и волонтеры. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции. Все это время за дверью раздавались жалобный вой пса. Правоохранителям сообщили, что в квартире проживает 64-летний мужчина, который злоупотребляет алкоголем. По словам жильцов, хозяин собаки не появлялся дома уже несколько дней, и она, возможно, истощена. Сотрудники полиции дверь вскрывать отказались, сославшись на то, что такие действия не предусмотрены законодательством. Однако позже оказалось, что у собаки была полная миска еды и воды, и она скулила от тоски.
Фото: Ольга Фельдфебелева
Симоньян призвала изменить закон о частной собственности из-за животных
Обратилась к законодателям и призвала ввести меру, которая наделила бы правоохранителей правом вскрывать жилище в подобных ситуациях, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
«Прямо сейчас в одной из квартир от голода погибает собака. Погибает потому, что непутевый хозяин запер ее и ушел в загул, что делал и раньше. А вызванная соседями полиция по закону не может вскрыть чужое жилище. Даже если в этом жилище, исходя жалобным лаем, помирает живое существо. Точно такой же случай недавно был с котом, запертым в машине. Вскрыть машину нельзя - нехай кот подыхает. Таков закон. Что мешает поменять закон-то? Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней», - написала журналистка в своем телеграм-канале.
Фото: Ольга Фельдфебелева
В подмосковном Томилино спасли собакуВидеозапись, на которой видно, как сотрудники полиции и подмосковного Мособлпожспаса вскрыли дверь в квартиру и освободили запертую в ней собаку, опубликовала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Только что мои коллеги из Межмуниципального управления МВД России «Люберецкое» вместе с представителями экстренных служб спасли собаку породы спаниель. Животное длительное время находилось в запертой квартире в поселке Томилино», - подписала видео Волк.В настоящее время правоохранители продолжают поиски владельца собаки.
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