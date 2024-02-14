«Из одной клетки в другую»: беды, ждущие собак, спасенных от нерадивых хозяев

В одной из квартир в подмосковном Томилино оказалась заперта собака, которая на протяжении нескольких дней находилась без присмотра. Неравнодушные соседи обратились за помощью к правоохранителям и спасательным службам, в итоге дверь в квартиру была вскрыта, а собака передана волонтерам. Что известно о хозяине питомца, и имеют ли право правоохранители вскрывать двери в жилища в подобных ситуациях, читайте в материале «Радио 1».