Раскрыты детали спасения собаки из запертой квартиры в Люберцах

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса вызволили собаку из запертой квартиры в посёлке Томилино с помощью аварийно-спасательного инструмента «хулиган». Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Случай произошёл в микрорайоне Птицефабрика городского округа Люберцы. По словам соседей, животное сидело одно взаперти несколько дней без еды и воды. Хозяин, ведущий асоциальный образ жизни, «ушёл в запой».
Вызов поступил от соседей квартиры, из которой раздавался жалобный лай, рассказал спасатель Мансур Инаков.
Пёс тем временем остаётся под присмотром соседей и волонтёров.
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Вызов поступил от соседей квартиры, из которой раздавался жалобный лай, рассказал спасатель Мансур Инаков.
«Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия через 10 минут после поступившего в часть вызова. Поднявшись на этаж, в присутствии сотрудников полиции, с помощью аварийно-спасательного инструмента «хулиган» мы оперативно вскрыли дверь, за которой нас радостно встречала собака породы спаниель. Больше в квартире никого не было», – уточнил Инаков.В пресс-службе администрации городского округа РИА Новости добавили, что хозяин спаниеля ведёт антисоциальный образ жизни, а его жилище находится в крайне захламлённом состоянии. Полицейские продолжают его поиски.
Пёс тем временем остаётся под присмотром соседей и волонтёров.
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Лора Луганская