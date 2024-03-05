Полиция в Приморье проведет проверку после жестокого убийства собаки

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Полиция Тернейского поселка Приморского края проводит проверку в связи с сообщениями о нескольких случаях живодерства, включая убийство собаки, передает РИА Новости.
В социальных сетях распространилась информация о жестоком убийстве собаки в Тернее. Местные жители утверждают, что животное не проявляло агрессии, его регулярно кормили, он имел чип и обитал в своей будке. Собака пропала на некоторое время, а затем тело животного с признаками насильственной смерти и связанными веревкой лапами было обнаружено неизвестными возле мусорных баков.
Полиция просит свидетелей происшествия или тех, кто располагает информацией о происшедшем, связаться по телефонам: 102, 8-42373-3-21-71. Конфиденциальность гарантирована.
Одна из местных жительниц сообщила РИА Новости, что это не первый случай жестокого обращения с собаками в поселке. Ранее другой пес вернулся к хозяйке после нескольких дней с теми же признаками насилия.
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«Дежурная часть отдела полиции № 13 межмуниципального отдела МВД России "Дальнегорский" получила заявление от зоозащитников о найденном теле собаки с признаками насильственной смерти на площадке для мусора в поселке Терней. В настоящее время проводится проверка, результаты которой могут привести к возбуждению уголовного дела по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", которая предусматривает до трех лет лишения свободы», — сообщает краевое УМВД России.
Одна из местных жительниц сообщила РИА Новости, что это не первый случай жестокого обращения с собаками в поселке. Ранее другой пес вернулся к хозяйке после нескольких дней с теми же признаками насилия.
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Артем Кузьмин