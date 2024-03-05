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Полиция в Приморье проведет проверку после жестокого убийства собаки

В Приморье полиция проведет проверку после убийства собаки в поселке Терней
05 марта 2024, 11:56
Фото: istockphoto.com/Adam Sadlak

Фото: istockphoto.com/Adam Sadlak

Полиция Тернейского поселка Приморского края проводит проверку в связи с сообщениями о нескольких случаях живодерства, включая убийство собаки, передает РИА Новости.
В социальных сетях распространилась информация о жестоком убийстве собаки в Тернее. Местные жители утверждают, что животное не проявляло агрессии, его регулярно кормили, он имел чип и обитал в своей будке. Собака пропала на некоторое время, а затем тело животного с признаками насильственной смерти и связанными веревкой лапами было обнаружено неизвестными возле мусорных баков.

«Дежурная часть отдела полиции № 13 межмуниципального отдела МВД России "Дальнегорский" получила заявление от зоозащитников о найденном теле собаки с признаками насильственной смерти на площадке для мусора в поселке Терней. В настоящее время проводится проверка, результаты которой могут привести к возбуждению уголовного дела по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", которая предусматривает до трех лет лишения свободы», — сообщает краевое УМВД России.

Полиция просит свидетелей происшествия или тех, кто располагает информацией о происшедшем, связаться по телефонам: 102, 8-42373-3-21-71. Конфиденциальность гарантирована.

Одна из местных жительниц сообщила РИА Новости, что это не первый случай жестокого обращения с собаками в поселке. Ранее другой пес вернулся к хозяйке после нескольких дней с теми же признаками насилия.

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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в тренировочном электронном голосовании
05 марта 2024, 12:16

Фото: iStock/dusanpetkovic

Тренировка системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проводится в России в преддверии выборов президента страны, принять участие в тренировке приглашают и жителей Московской области, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Стать участниками тренировочного голосования смогут те избиратели Подмосковья, которые подали заявление для участия в ДЭГ на выборах президента РФ и получили статус «Учтено», — уточняется в сообщении.
Тренировочное голосование началось сегодня, 5 марта, и продлится до 16:00 6 марта. В ходе тренировочного голосования избиратели увидят, как проводится эта процедура, а также проверят, корректно ли работает портал для голосования на их устройстве и с их браузером.

Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте текущего года. Для удобства избирателей голосование впервые будет проводиться в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

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В Думе предложили увеличить пенсии ряду россиян
В Госдуме предложили увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии работающих пенсионеров
05 марта 2024, 12:02

Фото: istockphoto /Fascinadora

В России планируют внести изменения в систему пенсионных выплат, которые будут затрагивать работающих пенсионеров.
Это поручение было дано правительству РФ президентом Владимиром Путиным. Депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, Светлана Бессараб, поделилась информацией о предстоящих изменениях в пенсионных выплатах.

В интервью сайту «Лента.ру» Бессараб отметила важность поддержки пенсионеров, особенно тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию. Она отметила, что в России право на получение пенсии по старости предоставляется гражданам с 15-летним трудовым стажем. Однако предложение выплачивать пенсию в размере двойного прожиточного минимума тем, у кого 30-летний трудовой стаж, по мнению Бессараб, является упрощенным подходом к пенсионному обеспечению.

«Тридцатилетний стаж фактически означает двойной размер, но это не всегда означает, что гражданин работал в официальном трудовом статусе на протяжении всего этого периода», — подчеркнула депутат.
Согласно предложенным изменениям, планируется снять ограничение на получение трех баллов для работающих пенсионеров. Таким образом, этой категории граждан будет разрешено получать 10 баллов, как и тем, кто продолжает работать и еще не достиг пенсионного возраста. Кроме того, каждый отработанный год после выхода на пенсию будет предусматривать увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, пояснила Светлана Бессараб.

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В Ленинском округе построят многоуровневый паркинг почти на 500 машин
05 марта 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Трёхэтажный паркинг на 499 машин построят рядом с деревней Сапроново Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь трёхэтажного здания с дополнительным подземным этажом составит свыше 13 тысяч квадратных метров. На подземном этаже, помимо мест для машин, организуют автомойку на четыре автомобиля, а также места для хранения велосипедов», — отмечается в сообщении.
На прилегающей к зданию территории будет обустроена плоскостная парковка для машин. Кроме того, запланировано комплексное благоустройство, включающее в себя озеленение.

Завершить строительство планируется в 2025 году. Автопаркинг обеспечит рабочими местами 23 человека.

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#ленинский городской округ
#парковка
#строительство
#мособлархитектура
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Подмосковные создатели игр стали призерами всероссийского конкурса
05 марта 2024, 11:36

Фото: пресс-служба Всероссийского конкурса «Начни игру»

Четыре создателя игр из Московской области вошли в число победителей и призеров финала Всероссийского конкурса «Начни игру». Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Финал конкурса «Начни игру» проходил в Казани. Победителями стали 24 человека.

Призерами от Московской области стали ученица 10 класса коломенской гимназии №2 «Квантор» Дарья Ватраскина, Анна Любаева из команды «КнигаКит» и команда студенток 3 курса Института бизнеса и дизайна «Следователи» Татьяна Крамина и Кристина Ляшенко.

«Восемь месяцев назад вы начали свой путь с Всероссийским конкурсом «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». <…> За это время мы вместе однозначно внесли вклад в игровую индустрию. Уважаемые финалисты, будущие победители и призёры Всероссийского конкурса «Начни игру»! Продолжайте упорно работать и, уверен, спустя годы именно вы станете создателями прорывных технологий геймификации или легендарных видеоигр. Творите будущее! Мы на вас рассчитываем!», – поделился первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Стоит отметить, что победители и призеры конкурса получили предложения поступить на стажировку или предложения о трудоустройстве, а также ценные призы и награды.

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В Подмосковье назвали самые популярные услуги на региональном госпортале
05 марта 2024, 11:15

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Топ-5 самых востребованных услуг регионального госпортала составили в Московской области по итогам минувшей недели, рейтинг возглавили обращения за выпиской из домовой книги, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«За получением выписки из домовой книги на региональный портал госуслуг за неделю обратились 16,6 тыс. раз. Второе по популярности место заняла услуга по замене и выдаче социальных карт жителя Московской области (9 с половиной тысяч обращений). На третье место вышла подача заявлений на участие в ГИА — 7,8 тыс. обращений», — говорится в сообщении.
Четвёртое место недельного рейтинга популярности заняла услуга по онлайн-записи в секции и кружки (3,8 тыс. обращений), а замыкает топ-5 запрос на признание граждан нуждающимися в соцобслуживании (3,1 тыс. заявлений).

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#московская область
#подмосковье
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На «Доброделе» сократили срок ответа на уточнение модератора
05 марта 2024, 10:56

Фото: Фотобанк МО/Александр Манзюк

Срок ответа на уточняющие вопросы модератора по сообщениям, поступившим на подмосковный портал «Добродел», сократили с десяти до трёх дней, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Все сообщения, отправленные на портал «Добродел», после создания поступают к модератору. Если по сообщению требуются какие-либо дополнения и уточнения, соответствующие запросы модератор направляет в личный кабинет автору. Теперь автору на ответ на эти запросы даётся три календарных дня. Если ответ не поступит, запрос автоматически будет отклонён», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
При этом если тема запроса осталась актуальной, всегда можно отправить его заново, прикрепив новые фотографии.

В министерстве напомнили, что отправить сообщение на портал «Добродел» можно как со стационарного компьютера, так и через мобильное приложение. Для этого надо будет зайти в свой профиль с учётной записью ЕСИА.

Полная информация о правилах подачи сообщений на портал размещена по ссылке.

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#подмосковье
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В Самарской области на ж/д перегоне обнаружили посторонний предмет
На ж/д перегоне Жигулевское Море — Химзаводская нашли посторонний предмет
05 марта 2024, 10:36

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

На перегоне Жигулевское Море — Химзаводская в Самарской области обнаружили посторонний предмет на железнодорожной инфраструктуре.
Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги в Telegram-канале.

Из-за этого движение поездов на данном участке приостановлено.

«Пятого марта 2024 года на перегоне Жигулевское Море — Химзаводская (Самарская область) Куйбышевской железной дороги обнаружен посторонний предмет. В связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на этом участке временно приостановлено», — говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что из-за этого пассажирские и пригородные поезда могут задержаться в ожидании возобновления движения.

Telergram-канал Baza опубликовал фотографию оставленного предмета.



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Подмосковные ветеринары спасали умирающего козлёнка
05 марта 2024, 10:35

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Козлёнка, страдающего от опасной болезни — тимпании, спасли врачи Сергиево-Посадской ветеринарной станции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия московской области.
«Тимпания — это незаразная болезнь, она нередко встречается у парнокопытных. Болезнь происходит из-за неправильного кормления. При тимпании быстро развивается вздутие живота, если животному не помочь, оно может погибнуть», — отметил первый заместитель Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.
У козлёнка тимпания началась из-за чрезмерного выпаивания молоком. Для спасения животного потребовалась операция. Ветеринары сделали прокол, выпустили скопившийся в ЖКТ воздух и назначили терапию.

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#животные
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Военкор Коц сообщил, что ВСУ подбили корабль Черноморского флота «Сергей Котов»
05 марта 2024, 10:13

Фото: iStock/3DSculptor

Во время ночной атаки безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных Сил Украины (ВСУ) российский патрульный корабль «Сергей Котов» получил повреждения, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.
«В прошлую ночь он (корабль „Сергей Котов“ — ред.) снова стал объектом атаки БЭК. Экипаж сражался героически до последнего. Но на этот раз история не закончилась удачно», — написал Коц.
По его словам, ВСУ начали атаки на корабль с лета 2023 года.

Отметим, что официального подтверждения от Министерства обороны пока нет.

Ранее Минобороны России сообщило о повреждениях десантного корабля «Новочеркасск» в порту Феодосии в результате отражения украинской атаки. По данным ведомства, с помощью средств противовоздушной обороны были уничтожены два украинских Су-24, совершавших ракетные атаки.

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