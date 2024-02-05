В Петербурге ветеринары спасают кота, которого мучили живодеры на кладбище

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В Санкт-Петербурге спасают кота Кардамона после издевательств живодеров на кладбище. Изверги ампутировали зверю все лапы, сейчас котик восстанавливается после операции по удалению конечностей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя приюта «КотКурорт» Ольга Прибыш.
«1 февраля около 12.00 ко мне поступил звонок от сотрудницы ритуального магазина, расположенного на кладбище в Сестрорецке, о том, что у них на территории появился котик в плохом состоянии. Около 15.00 я его забрала, уже дома при осмотре обнаружила, что у кота повреждены лапы», — поделилась Прибыш.Начальник приюта рассказала, что коту перевязали лапы на длительное время, из-за чего начался некроз. Животное было сильно истощено и обезвожено.
«Сегодня состояние нашего Кардамона начало улучшаться. Надеемся, что он со всем справится», - добавила Прибыш.По факту жестокого обращения с животным написано заявление в полицию.
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Алина Юрчак