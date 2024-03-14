Полторы сотни автомобилей Mercedes брошены под снегом на заводе в Есипово

Фото: РИА Новости/Сергей Куденко
На бывшем заводе Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, который ранее приобрел дилер «Автодом», находятся около 150 кроссоверов и седанов Mercedes, которые оказались заброшены и погребены под толстым слоем снега. Об этом 14 марта пишет «Газета.ру».
Кроме того, как сообщает издание, на одной из площадок предприятия обустроена стоянка для новых тягачей китайского бренда Sitrak, где также находится не менее трех десятков грузовиков, заснеженных таким же образом.
Напомним, что завод в Есипово функционировал с весны 2019 года по февраль 2022 года, с затратами на строительство в размере 15 миллиардов рублей. Площадь предприятия рассчитана на выпуск от 25 до 30 тысяч автомобилей в год, включая модели E-Class, GLC, GLE и GLS.
В апреле «Автодом» объявил о закрытии сделки с концерном Mercedes Benz. Дилеру перешли доли и акции германского концерна в российских дочерних предприятиях, включая «Мерседес-Бенц Рус». Позднее эта компания сменила название на «МБ Рус».
«Автодом» планирует возобновить производство автомобилей в Есипово в 2025 году, однако пока нет никакой информации о том, какие именно бренды будут собираться на конвейере.
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Напомним, что завод в Есипово функционировал с весны 2019 года по февраль 2022 года, с затратами на строительство в размере 15 миллиардов рублей. Площадь предприятия рассчитана на выпуск от 25 до 30 тысяч автомобилей в год, включая модели E-Class, GLC, GLE и GLS.
«Автодом» планирует возобновить производство автомобилей в Есипово в 2025 году, однако пока нет никакой информации о том, какие именно бренды будут собираться на конвейере.
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Артем Путинцев