Автоэксперт Кадаков оценил шансы Mercedes и BMW «уйти в историю»

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Помощник президента России Максим Орешкин предрёк исчезновение Mercedes и BMW. Он отметил, что сегодня Китай стал экспортёром автомобилей номер один в мире, поэтому будет не удивительно, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, по примеру Volvo «уйдут в историю».
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков согласился, что всем автомобильным брендам приходится непросто. Однако, по его мнению, Mercedes и BMW вряд ли уйдут в историю, так как они десятилетиями выстраивали свой бренд.
Автоэксперт подчеркнул, что при появлении среди акционеров китайских структур «менее немецким» BMW или Mercedes не станет.
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«Естественно, и у BMW и Mercedes есть определённые сложности, а точнее, у концерна Daimler, но они есть у многих компаний. Почему вопрос строится вокруг этих брендов, я не знаю. Может быть, просто к слову пришлось. Вряд ли BMW и Mercedes уйдут в историю, потому что они крепко выстроены десятилетиями. Пока эти бренды остаются автомобилями, которые задают стандарты», — сказал Кадаков.
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Екатерина Шмакова