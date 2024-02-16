Полу Маккартни вернули гитару, украденную у него более 50 лет назад

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Бывший участник группы Beatles Пол Маккартни вернул свою бас-гитару, которая была украдена у него более 50 лет назад, сообщает газета Telegraph.
Инструмент, приобретенный Маккартни в 1961 году еще до того, как «битлы» стали всемирно известными, был похищен из его фургона 10 октября 1972 года.
Поиск пропавшей гитары, производства немецкой компании Höfner, начался в 2023 году по инициативе самого производителя. Выяснилось, что инструмент был украден бедным жителем лондонского района Ноттинг-Хилл, который затем продал его владельцу местного паба. Гитара была обнаружена на чердаке дома, где проживает семья владельца паба.
Маккартни воссоединился с инструментом в декабре, но на установление его подлинности ушло еще два месяца. В настоящее время стоимость гитары оценивается компанией как минимум в 10 миллионов фунтов стерлингов. Сам Маккартни купил ее в 1961 году всего за 30 фунтов, а вор, укравший инструмент, продал его за небольшие деньги и несколько пинт пива.
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Поиск пропавшей гитары, производства немецкой компании Höfner, начался в 2023 году по инициативе самого производителя. Выяснилось, что инструмент был украден бедным жителем лондонского района Ноттинг-Хилл, который затем продал его владельцу местного паба. Гитара была обнаружена на чердаке дома, где проживает семья владельца паба.
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Артем Кузьмин