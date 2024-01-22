Популярная телезвезда без бюстгальтера прошлась по улице в прозрачном корсете

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32-летняя британская телеведущая Оливия Эттвуд привлекла внимание папарацци своим откровенным нарядом, в котором она явилась на публику. Соответствующие снимки были опубликованы в Daily Mail.
Эттвуд также предпочла распустить свои волосы и подчеркнуть свой образ нюдовым макияжем. Завершающим штрихом стали золотые серьги и кольца в качестве аксессуаров. Интерес к наряду звезды вызвал широкий резонанс после публикации фотографий.
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