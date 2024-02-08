Порноактер завел семь «жен» на каждый день недели

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Порнозвезда Алекс Марин начал встречаться с семью партнершами одновременно, однако уже вскоре ему пришлось очень несладко из-з ревности в отношениях, пишет Daily Star.
В 2021 году порноактер заявил, что начал отношения с тремя женщинами одновременно. С течением времени число его партнерш выросло до семи. Хотя он официально женат только на Мии Марин, он привык называть всех своих возлюбленных женами.
Алекс Марин гордится тем, что у него теперь есть по одной партнерше на каждый день недели. Он заявил, что не собирается привлекать к себе новых женщин, поскольку семь — это его счастливое число. Однако, несмотря на удовлетворенность личной жизнью, он признает, что часто возникают конфликты с партнершами из-за ревности.
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Алекс Марин гордится тем, что у него теперь есть по одной партнерше на каждый день недели. Он заявил, что не собирается привлекать к себе новых женщин, поскольку семь — это его счастливое число. Однако, несмотря на удовлетворенность личной жизнью, он признает, что часто возникают конфликты с партнершами из-за ревности.
«Очевидно, что в таких отношениях все немного сложнее, всегда найдется кто-то, кто будет ревновать», — отметил он.Кроме того, по словам порнозвезды, его «жены» часто испытывают ревность друг к другу.
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Артем Кузьмин