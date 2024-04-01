Порнозвезда раскрыла отношение мужа к ее работе

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Американская порноактриса Рейган Фокс (настоящее имя — Кэри Кэррингтон) рассказала, как съемки в видео для взрослых влияют на ее брак. Об этом Фокс сообщила в подкасте Sexy Funny Raw, который доступен на YouTube.
По словам Фокс, в ее браке преобладает взаимопонимание и отсутствует ревность. Она рассказала, что они с мужем очень давно вместе и ее карьера не мешает браку. Актриса отметила, что необходимо разделять брак и работу.
Говоря об отношениях с родителями, Фокс поделилась, что ее семья сначала резко негативно отнеслась к ее деятельности, в результате чего общение прекратилось. Но вскоре общение с близкими наладилось и они стали часто видеться. Фокс подчеркнула, что работу они не обсуждают.
Ранее сын покойного сенатора из Совета Федерации Владислав Тюльпанов признался, что живет с одной из главных порнозвезд России Катей Самбукой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Говоря об отношениях с родителями, Фокс поделилась, что ее семья сначала резко негативно отнеслась к ее деятельности, в результате чего общение прекратилось. Но вскоре общение с близкими наладилось и они стали часто видеться. Фокс подчеркнула, что работу они не обсуждают.
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Екатерина Коршунова