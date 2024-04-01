Эротическая лактация: почему кормить грудью партнёра — это нормально

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Секс-коуч Аннабель Найт заявила, что кормление грудью является достаточно распространенным фетишем, который объясняется несколькими психологическими факторами. О причинах появления у мужчин возбуждения от имитации лактации эксперт рассказала Metro.
Эксперт также объяснила данный фетиш имеющимся табу в обществе. Найт подчеркнула, что такое сексуальное увлечение редко подвергается исследованиям, но в 2005 году издание Sunday Times опубликовало данные опроса, по которым от 25 до 33% мужчин сосали грудь своих женщин, имитируя процесс кормления. Специалист заключила, что те мужчины, которые восхищаются материнскими качествами женщин, могут быть более склонны к этому фетишу.
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