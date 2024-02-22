«Порту» вырвал победу у «Арсенала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: istockphoto.com/Rost-9D
Португальский клуб «Порту» одержал победу над лондонской командой «Арсенал» на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Игра состоялась в среду, 21 февраля, и завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол на четвертой добавленной минуте забил Вендерсон Галено.
Ответная игра запланирована на 12 марта и пройдет в Лондоне.
Финал текущего сезона турнира назначен на 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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Единственный гол на четвертой добавленной минуте забил Вендерсон Галено.
Ответная игра запланирована на 12 марта и пройдет в Лондоне.
Финал текущего сезона турнира назначен на 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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Артем Кузьмин