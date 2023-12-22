Welt: Испанскую «Барселону» могут отстранить от Лиги чемпионов на несколько лет

Фото: istockphoto/FotografieLink
Футбольный клуб «Барселона» (Испания) может быть отстранена от участия в Лиге чемпионов на несколько лет. Причина в нарушении руководством каталонского клуба принципов финансового фэйр-плей.
Согласно финансовым правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), команды обязаны компенсировать свои расходы соответствующим доходом. В расчёт всегда принимается трёхлетний цикл.
В сентябре «Барселона» объявила о получении чистой прибыли в размере 304 миллионов евро, передаёт издание Welt am Sonntag. Это означает, что угроза штрафов, о которых в клубе говорили на протяжении последнего года, осталась в прошлом. Однако, согласно финансовым правилам УЕФА, учитываются только те доходы, которые можно непосредственно отнести к футбольному бизнесу. А в последнем годовом отчёте «Барселоны» сообщалось, например, о сотнях миллионов евро доходов от продажи будущих телевизионных и маркетинговых прав, прибылях от других видов спорта и так далее.
Источники в УЕФА сообщают, что финансовая документация каталонского клуба находится «в беспорядке». Это может повлечь за собой отстранение команды от участия в международных турнирах, в том числе Лиге чемпионов, на два-три года. Чем серьёзнее нарушения, тем сильнее может последовать наказание, говорят футбольные функционеры.
Читайте также:
Украинская федерация футбола призвала ФИФА и УЕФА запретить матч России и Сербии
Экс-глава «Москвы» Белоус: «Создание Суперлиги напоминает рейдерский захват»
ФИФА назвал претендентов на титул лучшего игрока 2023 года
В сентябре «Барселона» объявила о получении чистой прибыли в размере 304 миллионов евро, передаёт издание Welt am Sonntag. Это означает, что угроза штрафов, о которых в клубе говорили на протяжении последнего года, осталась в прошлом. Однако, согласно финансовым правилам УЕФА, учитываются только те доходы, которые можно непосредственно отнести к футбольному бизнесу. А в последнем годовом отчёте «Барселоны» сообщалось, например, о сотнях миллионов евро доходов от продажи будущих телевизионных и маркетинговых прав, прибылях от других видов спорта и так далее.
Читайте также:
Украинская федерация футбола призвала ФИФА и УЕФА запретить матч России и Сербии
Экс-глава «Москвы» Белоус: «Создание Суперлиги напоминает рейдерский захват»
ФИФА назвал претендентов на титул лучшего игрока 2023 года
Александр Бойцов