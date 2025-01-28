После смерти блогера Лены Миро в Старом Осколе открыли дело о наследстве

Елена Мироненко/Лена Миро (Фото: соцсети)
После смерти писательницы и блогерши Елены Мироненко, более известной как Лена Миро, в городе Старый Оскол Белгородской области открыто дело о наследстве. Именно оттуда она родом.
Писательница скончалась 20 апреля 2024 года, напоминает РИА Новости. Согласно материалам дела, с которыми ознакомился корреспондент агентства, оно было открыто нотариусом в Старом Осколе. Этот город указан в качестве места рождения Миро в открытых источниках.
Стоит отметить, что недавно, а именно — 24 января сего года, в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей появилась запись о том, что деятельность «ИП Мироненко» прекращена в связи со смертью указанного лица.
Лена Миро погибла в США в результате ДТП почти год назад — в апреле 2024 года. Однако сразу же появились слухи, будто блогерша могла инсценировать свою смерть.
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Стоит отметить, что недавно, а именно — 24 января сего года, в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей появилась запись о том, что деятельность «ИП Мироненко» прекращена в связи со смертью указанного лица.
Лена Миро погибла в США в результате ДТП почти год назад — в апреле 2024 года. Однако сразу же появились слухи, будто блогерша могла инсценировать свою смерть.
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Александр Бойцов