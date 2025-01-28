Ида Галич снялась в полупрозрачном платье и спровоцировала слухи о беременности

Ида Галич (фото: соцсети)
Блогер Ида Галич появилась в полупрозрачном платье на Неделе моды в Париже и спровоцировала слухи о беременности. Видео она опубликовала в своём Telegram-канале.
Галич стала гостьей показа бренда Schiaparelli. Для дефиле она выбрала чёрное «голое» макси-платье, на которое надела длинную коричневую шубу. К образу блогер добавила туфли на каблуках с золотым мысом, массивные серьги и клатч.
Под постом появилось множество комментариев. Подписчики предположили, что Галич может быть беременна.
На видео Ида позирует и кладёт руку на живот.
В октябре прошлого года Ида Галич раскрыла личность своего возлюбленного. На обложке журнала ОК! она запечатлена вместе с предпринимателем Олегом Ледвичем. Пара обнималась на улице. По словам Галич, они с возлюбленным не только строят отношения, но и создают совместный бизнес.
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Под постом появилось множество комментариев. Подписчики предположили, что Галич может быть беременна.
На видео Ида позирует и кладёт руку на живот.
«Так нежно положила руку на животик...ой на платье», – написала одна из поклонниц.
В октябре прошлого года Ида Галич раскрыла личность своего возлюбленного. На обложке журнала ОК! она запечатлена вместе с предпринимателем Олегом Ледвичем. Пара обнималась на улице. По словам Галич, они с возлюбленным не только строят отношения, но и создают совместный бизнес.
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Анастасия Чинкова