«Последний из Могикан»: Как сложилась судьба и что тревожило Ширвиндта в последние годы?

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
«Последний из Могикан», — так называл себя великий актер и режиссер в последние годы. 15 марта легенда театра и кино Александр Ширвиндт ушёл из жизни.
«Радио 1» расскажет главные факты биографии мэтра.
Родители мечтали, что их сын продолжит семейное дело и станет музыкантом, поэтому в детские годы Ширвиндта отдали в музыкальную школу. В детстве Александр не осознавал, нравятся ли ему занятия музыкой, но при этом посещал все занятия, однако после пятого класса был отчислен с формулировкой «непригоден».
Выяснилось, что мальчику больше по душе актёрское дело. Дом семьи регулярно посещали такие легенды как Василий Качалов, Рина Зелёная, Леонид Утёсов и другие. После окончания школы он подал документы в Театральное училище им. Щукина. Ширвиндт поступил в 1950 году и был принят на актёрский курс Веры Львовой.
Спустя год Ширвиндт попал в Московский театр «Ленком», где началась его знаменитая карьера. Он проработал там до 1968 года, сыграв во многих знаменитых постановках, таких как «Чайка», «104 страницы про любовь», «Опасный возраст» и других.
В 1968 году Ширвиндт перешёл работать в театр на Малой Бронной. Его главными спектаклями на сцене театра стали «Ромео и Джульетта», «Как вам это понравится». Спустя несколько лет Александр начал трудиться в Московском театре Сатиры, где сначала он работал в качестве актёра, а после стал режиссёром.
Именно Театр сатиры стал для Ширвиндта вторым домом, в котором он до последнего выходил на сцену. Множество звездных ролей было сыграно в этот период — «Ревизор», «Горе от ума», «Безумный день».
По мнению многих экспертов, расцвет театра пришёлся именно на то время, когда в нём работал Александр Ширвиндт.
По этой причине ему в 2000 году предложили стать художественным руководителем, хотя он фактически был им до этого. В 2015 году Театр Сатиры стал одним из самых посещаемых — за год в нём побывали практически три миллиона зрителей.
В 2021 году Александр Анатольевич покинул пост худрука Театра Сатиры, из-за имеющихся проблем со здоровьем. На общем собрании труппы представили нового худрука Сергея Газарова, президентом был избран Ширвиндт.
Легендарный фильм «Трое в лодке, не считая собаки» не приобрел бы такую известность, если бы не знаменитое трио Ширвиндт, Державин и Миронов. Одно из последних появлений мэтра на экране произошло в картине Людмилы Гурченко «Пёстрые сумерки» в 2009 году, где он сыграл джазового пианиста.
Александра Ширвиндта называли одним из самых веселых и ироничных актёров. Некоторые занимательные истории он описал в книге «Склероз, рассеянный по жизни». Когда Александру Анатольевичу было 85 лет, то он выпустил мемуары «Опережая некролог», в которых рассказал про работу с Александром Абдуловым, Олегом Табаковым и другими великими личностями.
Отметим, что именно Александр Ширвиндт стал преподавателем у таких актёров как Леонид Ярмольник, Амалия Мордвинова, Александр Олешко и других.
Напомним, Александр Ширвиндт скончался на 90-м году жизни. О его смерти сообщил актёр Сергей Газаров. Предварительной причиной смерти названа проблема с сердцем. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве.
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Детство и юность Александра ШирвиндтаАлександр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Необычная фамилия досталась ему от отца Анатолия Густавовича, уроженца Пруссии. Он работал педагогом и скрипачом, а мама знаменитого мэтра Раиса Кобыливкер, окончив студию МХТ, отправилась в столичную филармонию.
Выяснилось, что мальчику больше по душе актёрское дело. Дом семьи регулярно посещали такие легенды как Василий Качалов, Рина Зелёная, Леонид Утёсов и другие. После окончания школы он подал документы в Театральное училище им. Щукина. Ширвиндт поступил в 1950 году и был принят на актёрский курс Веры Львовой.
Театр в жизни ШирвиндтаВ 1956 году он с отличием окончил театральный институт, после чего попал в труппу Театра-студии киноактёра, однако Александр пробыл там не долго.
Спустя год Ширвиндт попал в Московский театр «Ленком», где началась его знаменитая карьера. Он проработал там до 1968 года, сыграв во многих знаменитых постановках, таких как «Чайка», «104 страницы про любовь», «Опасный возраст» и других.
Фото: РИА Новости/Евгений Тиханов
В 1968 году Ширвиндт перешёл работать в театр на Малой Бронной. Его главными спектаклями на сцене театра стали «Ромео и Джульетта», «Как вам это понравится». Спустя несколько лет Александр начал трудиться в Московском театре Сатиры, где сначала он работал в качестве актёра, а после стал режиссёром.
Именно Театр сатиры стал для Ширвиндта вторым домом, в котором он до последнего выходил на сцену. Множество звездных ролей было сыграно в этот период — «Ревизор», «Горе от ума», «Безумный день».
Фото: РИА Новости/В.Полунин
По мнению многих экспертов, расцвет театра пришёлся именно на то время, когда в нём работал Александр Ширвиндт.
Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов
По этой причине ему в 2000 году предложили стать художественным руководителем, хотя он фактически был им до этого. В 2015 году Театр Сатиры стал одним из самых посещаемых — за год в нём побывали практически три миллиона зрителей.
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
В 2021 году Александр Анатольевич покинул пост худрука Театра Сатиры, из-за имеющихся проблем со здоровьем. На общем собрании труппы представили нового худрука Сергея Газарова, президентом был избран Ширвиндт.
Кино в жизни ШирвиндтаДебют актёра в кино состоялся в 1956 году в комедии «Она вас любит», где мэтр сыграл эпизодическую роль. В 1967 году Ширвиндт сыграл в картине «Майор Вихрь». Одним из главных фильмов в своей карьере артист считал легендарную «Иронию судьбы, или С лёгким паром!». Режиссер Эльдар Рязанов после приглашал актёра поработать в «Вокзал для двоих» и «Забытую мелодию для флейты».
Фото: РИА Новости
Легендарный фильм «Трое в лодке, не считая собаки» не приобрел бы такую известность, если бы не знаменитое трио Ширвиндт, Державин и Миронов. Одно из последних появлений мэтра на экране произошло в картине Людмилы Гурченко «Пёстрые сумерки» в 2009 году, где он сыграл джазового пианиста.
Общественная деятельность и книги Ширвиндта
Александра Ширвиндта называли одним из самых веселых и ироничных актёров. Некоторые занимательные истории он описал в книге «Склероз, рассеянный по жизни». Когда Александру Анатольевичу было 85 лет, то он выпустил мемуары «Опережая некролог», в которых рассказал про работу с Александром Абдуловым, Олегом Табаковым и другими великими личностями.
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Отметим, что именно Александр Ширвиндт стал преподавателем у таких актёров как Леонид Ярмольник, Амалия Мордвинова, Александр Олешко и других.
Напомним, Александр Ширвиндт скончался на 90-м году жизни. О его смерти сообщил актёр Сергей Газаров. Предварительной причиной смерти названа проблема с сердцем. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве.
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Екатерина Коршунова