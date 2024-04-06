Пранкер Вован анонсировал продолжение беседы с главой МОК Томасом Бахом

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Знаменитый российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал, что на среду, 10 апреля, они с Алексеем Столяровым (Лексусом) запланировали продолжение пранка с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.
В первой части диалога российские пранкеры разговаривали со спортивным чиновником от лица высокопоставленного африканского политика. Бах рассказал много интересного о своём принципе «Никакой дружбы с Россией» и о намерении не допускать спортсменов до Олимпиады, если они будут участвовать в «Играх Дружбы-2024».
Во второй части пранка Вован пообещал «очень смешной» финал, возможно даже «конец карьеры» Баха на посту главы международного олимпийского движения. В свою очередь, Лексус рассказал, что у него есть специальный блокнот, где записаны кандидаты на будущие пранки. Он не знает, сколько точно там имён, но уверен, что 20 точно есть.
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