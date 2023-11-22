Вован и Лексус позвонили Шарлоту от имени Зеленского, заставив его спеть украинский гимн

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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили певцу Эдуарду Шарлоту от имени украинского президента Владимира Зеленского и заставили его спеть украинский гимн, об этом блогеры рассказали в своём Telegram-канале.
«Показываем, как Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речёвку о «москалях», думая, что с ним разговаривает «Зеленский», - прокомментировали свой пранк блогеры.
Ранее Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначит исполнителю Шарлоту 13 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве.
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