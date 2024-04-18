Правительство РФ расширило список жизненно важных лекарственных препаратов

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Правительство России расширило перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Этот список пополнился пятью наименованиями лекарств.
Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кабмина. В обновлённый список добавлено три комбинированных препарата. Эти лекарства применяются для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями. Это цефепим+сульбактам, ламивудин+фосфазид и тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат.
Также в перечень жизненно важных лекарственных препаратов вошли два средства, используемых для лечения пациентов, страдающих рассеянным склерозом. Это сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб. Всего в список жизненно важных лекарств входят уже более 800 наименований.
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