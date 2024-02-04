В Минздраве рассказали о динамике цен на жизненно важные лекарства

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
Рост цен на жизненно важные лекарства в России остаётся ниже уровня инфляции. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев в ходе выступления на дне здоровья на выставке-форуме «Россия».
Глаголев подчеркнул, что в режиме реального времени происходит мониторинг наличия лекарственных препаратов, объёмов производства, несостоявшихся торгов и общих запасов медицинских изделий.
Читайте также:
В Минздраве объяснили приостановку внедрения МКБ-11 в России
Путин упростил регистрацию лекарств от редких болезней: как изменится их доступность
Медики в Свердловской области пожаловались Путину на «унизительно низкие» зарплаты
Анастасия Чинкова