Правительство утвердило изменения о верхней границе призывного возрасте

Фото: iStock/Svetlana Parnikova
Российское правительство утвердило изменения в области воинского учёта, касающиеся призывного возраста, об этом сообщается в документе, которые оказался в распоряжении у «РИА Новости».
Изменения коснулись границы возраста граждан, которые подлежат призыву на срочную службу. Теперь призывать на срочную службу в российскую армию смогут мужчин до 30 лет.
Напомним, с 1 октября на территории Российской Федерации стартовал призыв на службу в армию. Компания продлится до 31 декабря. При этом, военный комиссар Кунцевского района Москвы Андрей Цветов строго подчеркнул, что ни один из призывников не отправится в зоун проведения специальной военной операции.
Читайте также:
В России начался осенний призыв в армию
Российскую армию признали самой сильной в мире
Минобороны: ВС РФ нанесли 31 удар по объектам ВСУ с 18 по 24 ноября
«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», - сообщается в тексте документа.
Читайте также:
В России начался осенний призыв в армию
Российскую армию признали самой сильной в мире
Минобороны: ВС РФ нанесли 31 удар по объектам ВСУ с 18 по 24 ноября
Евгения Парфентьева