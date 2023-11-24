ВС РФ поразили пункты размещения боевиков «Азова»* и иностранных наёмников

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За минувшую неделю российские военные нанесли 31 удар по военным объектам ВСУ, а также пунктам размещения боевиков «Азова» и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно сообщению, ВС РФ в период с 18 по 24 ноября нанесли 31 групповой удар по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, используя высокоточное оружие и БПЛА. Также под российские удары попали места хранения артиллерийских снарядов и вражеского вооружения, а также горючего.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов спрогнозировал, что мирные переговоры между Украиной и Российской Федерацией могут начаться весной 2024 года. По мнению командира, на ситуацию на фронте в зоне СВО повлияет наступающая зима. Он также заявил, что в Вооруженных силах Украины начинают осознавать неизбежность поражения в конфликте.
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«Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирований «Азов»*, а также «Иностранного легиона», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
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Элина Позднякова