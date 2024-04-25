Православный миллиардер Стерлигов лишил наследства троих детей по религиозным причинам

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Православный миллиардер Герман Стерлигов объявил о разводе и отлучении от наследства дочери и двоих сыновей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Он заявил, что его жена Алла, дочь Пелагия и сыновья Арсений и Пантелеимон еретики. А оставшихся двоих сыновей Сергия и Михея он назвал своими наследниками и православными христианами.
Причём ранее его супруга сообщила, что в семье царит гармония и все заявления о разводе супругов – ложь.
Бизнесмен получил известность в 1990-х своими консервативными взглядами и радикальными решениями. Однажды он провёл акцию в своей хлебопекарне с запретом на обслуживание и продажу продукции представителям ЛГБТ*-сообщества.
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*запрещённая в России экстремистская организация
Причём ранее его супруга сообщила, что в семье царит гармония и все заявления о разводе супругов – ложь.
Бизнесмен получил известность в 1990-х своими консервативными взглядами и радикальными решениями. Однажды он провёл акцию в своей хлебопекарне с запретом на обслуживание и продажу продукции представителям ЛГБТ*-сообщества.
Читайте также:
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Суд отказал в получении части наследства третьей жене композитора Градского
*запрещённая в России экстремистская организация
Анастасия Чинкова