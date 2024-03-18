«Развалюха»: какое наследство Ширвиндт оставил семье и почему настоял на кремации

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Александр Ширвиндт: причины смертиАлександр Ширвиндт умер в минувшую пятницу, 15 марта.
Ранее он неоднократно жаловался на проблемы с сердцем, а в июле 2022 года даже был госпитализирован с диагнозом стенокардия. В Театре сатиры не стали разглашать деталей, и привели лишь некоторые подробности похорон артиста.
Наследство Александра Ширвиндта
В соответствии с данными декларации, которую подавали руководители учреждений культуры, у Александра Ширвиндта в собственности были: комната площадью 14 кв м, земельный участок площадью 1300 кв м. Еще один объект недвижимости был в долевой собственности Ширвиндта. Ему принадлежала ½ части квартиры, общей площадью 69,2 кв м. Вторая часть находится в собственности у его супруги Натальи Белоусовой.
Слухи о том, что у народного артиста был в собственности большой загородный дом, площадью в 82 «квадрата», не подтвердились.
Прежде супруга покойного говорила, что Ширвиндт любит рыбалку, поэтому они иногда приезжают в загородный дом, отметив при этом, что он далеко не новый.
«Развалюха, но мы ее приобрели в заповеднике для мужа, так как он заядлый рыбак. Бываем там не больше пяти дней в году», — рассказывала Белоусова.
Ширвиндт: нетрадиционные похороны
Народный артист будет похоронен после кремации. По словам родственникам умершего, это было волей умершего, которую он озвучил задолго до своей смерти.
Ширвиндт пожелал, чтобы его кремировали, а урну с прахом разместили на Новодевичьем кладбище в Москве.
Читайте также:
Умер игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН
РИА Новости: Умер патриарх Болгарской православной церкви Неофит
Умер вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус