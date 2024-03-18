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«Развалюха»: какое наследство Ширвиндт оставил семье и почему настоял на кремации

Умер Александр Ширвиндт: похороны, наследство и причины смерти
18 марта 2024, 14:02
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Народный артист Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни в столичной больнице. Вскоре после его кончины в прессе появились домыслы о наследстве. Мэтру приписывали дорогостоящее имущество, земельные участки и несколько объектов недвижимости. О том, что на самом деле было в собственности у легендарного артиста, и почему его тело будет кремировано, расскажет редакция «Радио 1».

Александр Ширвиндт: причины смерти

Александр Ширвиндт умер в минувшую пятницу, 15 марта.

Ранее он неоднократно жаловался на проблемы с сердцем, а в июле 2022 года даже был госпитализирован с диагнозом стенокардия. В Театре сатиры не стали разглашать деталей, и привели лишь некоторые подробности похорон артиста.


Церемония прощания состоится 18 марта с 13:00 до 15:00 по мск. При этом родственники умершего настояли на том, чтобы провести церемонию на час позже, чем было назначено изначально.

Наследство Александра Ширвиндта


В соответствии с данными декларации, которую подавали руководители учреждений культуры, у Александра Ширвиндта в собственности были: комната площадью 14 кв м, земельный участок площадью 1300 кв м. Еще один объект недвижимости был в долевой собственности Ширвиндта. Ему принадлежала ½ части квартиры, общей площадью 69,2 кв м. Вторая часть находится в собственности у его супруги Натальи Белоусовой.

Слухи о том, что у народного артиста был в собственности большой загородный дом, площадью в 82 «квадрата», не подтвердились.

Прежде супруга покойного говорила, что Ширвиндт любит рыбалку, поэтому они иногда приезжают в загородный дом, отметив при этом, что он далеко не новый.

«Развалюха, но мы ее приобрели в заповеднике для мужа, так как он заядлый рыбак. Бываем там не больше пяти дней в году», — рассказывала Белоусова.


Ширвиндт: нетрадиционные похороны


Народный артист будет похоронен после кремации. По словам родственникам умершего, это было волей умершего, которую он озвучил задолго до своей смерти.

Ширвиндт пожелал, чтобы его кремировали, а урну с прахом разместили на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Российские ПВО сбили 11 снарядов РСЗО над Белгородской областью
Российские военные сбили восемь РСЗО "Вампир" над Белгородской областью
18 марта 2024, 14:30

Фото: iStock/Zeferli

Средствами ПВО были сбиты 11 снарядов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) над Белгородской областью.
Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Дежурные средства ПВО над Белгородской областью уничтожили в воздухе восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир», два снаряда РСЗО «Ольха» и один снаряд РСЗО «Град», — сообщили в ведомстве.
По данным Минобороны атака произошла с 11:30 до 11:45. Целями РСЗО были неназванные объекты на территории Российской Федерации.

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Синоптик Позднякова не исключила снег до конца марта в Москве
18 марта 2024, 14:26

Фото: istockphoto.com/VolkovaIrina

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшее время снега в Москве не ожидается, однако не исключила его появления.
«У нас он бывает и в мае. Пока что как такового снега мы не ожидаем. Если будут осадки, то преимущественно в виде дождя», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

Она также предупредила, что в город могут вернуться морозы.

А в пресс-службе НТИ сообщили, что российские инженеры создали портативную метеостанцию. Так, новая технология позволит определять параметры атмосферы для выполнения беспилотниками полётов с учётом условий погоды. Разработана станция компанией «Метеосоник».

«Станция может использоваться для корректировки полётного задания беспилотных летательных аппаратов в конечную точку полёта или в интересах правоохранительных органов и специальных служб при наведении дронов на цель. Её можно устанавливать не только в городах на объектах инфраструктуры, но и, например, на судах», — прокомментировал в беседе с RT руководитель проекта и разработчик Олег Кудрявцев.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в Европейской части России ожидается постепенное потепление.

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#снег
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На строительстве школы на 1100 мест в Мытищах завершают монолитные работы
18 марта 2024, 14:17

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в посёлке Нагорное городского круга Мытищи, о ходе работ сообщили в пресс-службе областного министерства строительного комплекса.

«В настоящее время на объекте завершают монолитные работы, ведётся кладка стен и перегородок, монтируются наружные инженерные системы. В работах заняты 110 строителей, задействовано пять единиц техники. Строительство ведётся в графике», — говорится в сообщении.

Четырёхэтажный образовательный комплекс будет разделён на младшую школу, где смогут учиться 400 ребят, и среднюю и старшую школу на 700 мест. Кроме того, проектом предусмотрены общешкольные помещения. В школе будет столовая на 550 мест с кухней, спортивные залы и актовый зал с гримуборными, библиотечно-информационный центр на 400 читателей и IT-зоной на 35 мест, а также медпункт с прививочным и процедурным кабинетами.

На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки, а также пространство для массовых мероприятий.

Открыть новую школу планируется к 1 сентября 2025 года.

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Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, выдающих себя за инспекторов ФНС
18 марта 2024, 13:57

Фото: iStock/JuYochi

Новую мошенническую схему начали использовать злоумышленники, афера ведётся от лица лжепредставителей налоговой службы. Об этом жителей Московской области предупредили в региональном министерстве государственного управления, информационных технологий и связи, сообщает пресс-служба ведомства.
«Операция» начинается с того, что потенциальная жертва получает электронное письмо якобы от ФНС с сообщением о подозрительных транзакциях и активности. В письме содержится предложение пройти проверку и предоставить сведения по запросу налоговой службы. Для этого адресат должен связаться со своим «инспектором» по приложенным там же контактам», — говорится в сообщении.
Тем, кто не предоставит информацию, грозят заморозкой счетов. К письму прилагается скан письма с печатями и реквизитами.

Специалисты министерства призывают игнорировать такие письма. Следует помнить, что ФНС никогда не рассылает такие сообщения и настоящие сотрудники налоговой службы не звонят с предложениями заплатить налоги онлайн.

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#подмосковье
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Мировые цены на нефть выросли
Цена барреля нефти поднялась выше $86 впервые с ноября
18 марта 2024, 13:51

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Данные торгов показывают, что цена нефти марки Brent на бирже ICE в понедельник, 18 марта, впервые с 6 ноября 2023 года превысила отметку в 86 долларов за баррель.
На момент написания отчета цена актива достигла 86,14 доллара, увеличившись на 0,9 процента. Эксперты связывают такую динамику с предстоящим решением Федеральной резервной системы США о сохранении уровня учетной ставки, пишет «Лента.ру»

Нефть также подорожала на прошлой неделе, обновив ноябрьские максимумы. Министерство энергетики США значительно повысило прогноз мировых цен на нефть марки Brent на 2024 год, прогнозируя их увеличение до 87 долларов за баррель.

По сравнению с предыдущей оценкой в 82,42 доллара за баррель, данное агентство ожидает более высокую среднюю стоимость эталонного сырья в текущем году.

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В Подмосковье на выходных пройдет фермерский фестиваль
18 марта 2024, 13:50

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Королёве состоится фермерский фестиваль. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Королёвский фермерский фестиваль» пройдет с 22 по 24 марта.

«Гости фестиваля смогут насладиться атмосферой подлинной деревенской ярмарки и приобрести натуральную продукцию, а также попробовать блюда, приготовленные по традиционным рецептам в русской печи. Кроме того, каждый посетитель сможет оценить на вкус натуральные продукты, представленные на ярмарке.В торговых домиках будут представлены разнообразные сорта сыров, молочной продукции, мёда, мясных и рыбных деликатесов, выращенных и произведенных подмосковными фермерами», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что все желающие смогут посетить фестиваль все дни с 10 до 18 часов. Также для гостей будут подготовлены мастер-классы по изготовлению игрушек.

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В Подмосковье подвели итоги выборов президента России
18 марта 2024, 13:36

Фото: iStock/butenkow

Итоги выборов президента Российской Федерации на территории Московской области подвёл Избирательный комитет региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«В Московской области завершена обработка 100% протоколов участковых избирательных комиссий. По итогам голосования большинство жителей региона сделали выбор в пользу Владимира Путина – он набрал 86,5%. На втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 5,09%. Третье место занял выдвиженец от партии «Новые люди» Владислав Даванков, он набрал 4,21%. Леонид Слуцкий от ЛДПР набрал 3,05%», — говорится в сообщении.
Голосование на выборах президента РФ проводилось с 15 по 17 марта, в нём приняли участие 4 млн 804 тысячи 497 подмосковных избирателей, что составляет 77,01% от общего числа жителей Московской области, имеющих право голоса. Большинство подмосковных избирателей — 74,17% — проголосовали очно, на избирательных участках.

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#подмосковье
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Солдат ВСУ оказался в плену из-за бракованного польского автомата Grot
18 марта 2024, 13:18

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины был вынужден сдаться в плен, когда выданная ему штурмовая винтовка MSBS Grot польского производства отказалась стрелять.
Как сообщает ZvezdaWeekly, это не первый случай подобного рода. Grot — надежное оружие для полицейских, если оно проводит большую часть времени в оружейной, иногда используется для дежурств и лишь время от времени попадает в руки хозяина. Однако для более интенсивного использования автомат не предназначен.

Российский боец, известный под позывным «Режиссер», получил трофейный Grot, зарядил его полный магазин на 30 патронов, установил режим «стрельба очередью» и нажал на спуск. Однако автомат выполнил лишь один выстрел и перестал работать.

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Спасатели обнаружили бездыханным попавшего под лавину на Камчатке россиянина
ТАСС: попавший под лавину на Камчатке 19-летний россиянин не выжил
18 марта 2024, 13:11

Фото: istock / MikeLaptev

Оказавшийся под лавиной в Елизовском районе Камчатки 19-летний россиянин не смог выжить.
Его бездыханный труп обнаружили спасатели, передает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя краевого правительства Романа Василевского.

Пока нет данных о втором пропавшем туристе. Василевский также уточнил, что вертолет со спасателями не смог достичь места происшествия и приземлился в районе Семеновского перевала. Оттуда они отправились к месту происшествия на лыжах.

Ранее сообщалось, что под лавиной в горах Камчатки оказались местные студенты, обучающиеся на инструкторов. В группе находилось 11 человек, а под завалами оказались 19-летний Глеб П. и 45-летняя Татьяна Н.

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